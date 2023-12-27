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Искусственный интеллект должен контролироваться государством – Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил обеспокоенность развитием технологий искусственного интеллекта, подчеркнув необходимость строгого контроля со стороны государства. Он выступил с заявлением на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч в Госдуме.

Фото: Патриарх Кирилл / Telegram-канал

«Все это должно быть поставлено под очень жесткий контроль государства и (...) общества. Мы не должны проморгать очередную возможную опасность, способную разрушить человеческую жизнь и человеческую цивилизацию. Важно, чтобы искусственный интеллект служил во благо людей, а человек мог его контролировать», - заявил Патриарх Кирилл.

Он также указал на проблему использования искусственного интеллекта для создания дипфейков, которые могут нанести серьезный вред обществу и представляют угрозу национальной безопасности. Патриарх призвал к разработке системы контроля над содержательной достоверностью медиапространства, пишет «Интерфакс».

«Способность искусственного интеллекта к созданию дипфейков, высококачественных подделок изображений, голоса и видео уже сегодня наносит большой ущерб обществу, затрудняет расследование преступлений, создает угрозу национальной безопасности, не говоря уже о серьезных репутационных потерях, которые несут пострадавшие люди. Необходимо уже сейчас продумывать систему контроля над содержательной достоверностью медиаполя», – добавил он.