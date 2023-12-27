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Церковь / Новости патриархии

Икону Божией Матери «Утоли моя печали» почитают православные 7 февраля

07.02.2025 11:20|ПсковКомментариев: 0

7 февраля Русской православной церковью почитается икона Божией Матери, именуемая «Утоли моя печали». На этой иконе Божия Матерь изображена держащей правой рукой Младенца Христа, у которого в руках развернут свиток со словами: «Суд праведный судите, милость и щедроты творите кийждо искреннему своему; вдовицу и сиру не насильствуйте и злобу брату своему в сердце не творите». Левую руку Богоматерь приложила к своей голове, несколько склоненной набок, будто она прислушивается к молитвам всех обращающихся к ней в печалях и скорбях.

Икона Божией Матери, именуемая «Утоли моя печали», была принесена в Москву казаками в 1640 году и помещена в храме Святителя Николая на Пупышах в Замоскворечье. Вследствие неоднократных перестроек храма, икона оказалась на колокольне.

Почитание иконы как чудотворной началось после исцеления от нее расслабленной женщины. Больная, жившая далеко от Москвы, долгие годы страдала тяжким недугом: у нее болели все члены тела, особенно ноги, так, что она не могла ходить. Доведенная болезнью до полного изнеможения, она уже не надеялась поправиться. Различные медицинские средства уже не приносили ей желанного исцеления.

Однажды, когда больная была в забытьи, она увидела икону Божией Матери и услышала от нее голос: «Вели везти себя в Москву. Там в Пупышеве, в церкви святителя Николая, есть образ «Утоли моя печали»; молись перед ним и получишь исцеление».

В Москве больная осмотрела все иконы в храме во имя святителя Николая Чудотворца, но не нашла той, которая явилась ей в видении. Тогда священник попросил принести с колокольни находившиеся там ветхие иконы. Когда внесли икону «Утоли моя печали», больная вдруг вскрикнула: «Она! Она!» — и перекрестилась. После молебна она приложилась к иконе и встала с одра совершенно здоровой.

Это чудо совершилось 7 февраля (по новому стилю) 1760 года. С того дня совершается празднество в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». К тому времени относится и составление службы с акафистом, впервые напечатанной в 1862 году.

С иконы сделали список, который поставили в приделе Никольского храма в Пупышах. В этом храме хранились письменные свидетельства о многочисленных чудотворениях, совершившихся по молитвам Божией Матери от ее чудотворного образа. Особенно много чудес произошло во время чумы 1771 года. Позднее эти свидетельства были уничтожены огнем во время пожара.

Со временем были написаны еще несколько списков с иконы «Утоли моя печали». В Москве прославились чудотворениями одноименные иконы в четырех храмах: во имя святого Иоанна Крестителя, что на Покровке; во имя святых апостолов Петра и Павла на Ново-Басманной; во имя святителя Тихона Амафунского у Арбатских ворот; во имя преподобного Сергия, что на Рогожской. В 1765 году один чудотворный список с иконы был перенесен из Москвы в Петербург купцом Роговиковым. Он находился в храме Вознесения Господня.

Ныне чудотворная икона «Утоли моя печали» находится в храме во имя святителя Николая, «что в Кузнецах» (Николо-Кузнецкий).

В Саратове, в историческом центре города, находится замечательный по своей архитектуре храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». История этой церкви началась в 1903 году, когда саратовский архитектор Петр Зыбин сделал проект церкви-часовни, расположенной при архиерейском доме саратовских владык. Вскоре началось ее строительство и закончилось в 1906 году.

Престол архиерейского храма-часовни был один и первоначально освящен в честь афонской иконы Божией Матери «В скорбях и печалях Утешение». Однако в народной памяти закрепилось несколько иное название церкви — «Утоли моя печали».

До Октябрьской революции 1917 года богослужения в часовне совершались ежедневно монашеской братией из архиерейского дома. В годы Советской власти здание сохранилось почти в первозданном виде. В 1960-х годах по распоряжению первого секретаря Саратовского обкома кресты с церкви-часовни были сняты, и в течение долгого времени в храме располагался планетарий. Однако, при реставрации еще в советские годы, кресты на куполах храма были восстановлены, пишет Calend.ru.

В 1993 году церковь была заново освящена в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». В настоящее время храм имеет статус Архиерейского Подворья, в нем несут богослужебное и клиросное послушание преподаватели и студенты Саратовской Православной Духовной Семинарии.

Источник: Псковская Лента Новостей
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