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В РПЦ предложили меры по снижению числа разводов

Чтобы снизить число разводов, патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предлагает государству реализовать «маршрутизацию семей в состоянии кризисных отношений», которая предусматривает при необходимости помощь в трудоустройстве, соцподдержку, лечение от зависимостей, а также консультацию с психологами и религиозными деятелями, рассказал в среду глава патриаршей комиссии иерей Федор Лукьянов, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

Как заявила в конце 2024 года советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова, по итогам первого полугодия 2024 года в России из 10 заключенных браков распадалось восемь, страна вышла на третье место в мире по числу разводов.

«В целях профилактики разводов, Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предлагает реализовать на государственном уровне маршрутизацию семей в состоянии кризисных отношений с фокусом на сохранение и восстановление кровнородственных семейных взаимоотношений. Данный подход ориентирован на индивидуальную работу с каждым конкретным случаем», - сказал Лукьянов.

Так, по его словам, на первом этапе муж и жена проходят анонимное анкетирование, на основании которого определяется основная причина разрыва отношений.

«Далее, в зависимости от выявленных причин, разрабатывается индивидуальная программа сопровождения семьи, в рамках которой может оказываться помощь в трудоустройстве, лечение от алко-, наркозависимости, социальная поддержка, помощь психолога или представителя религии и иные мероприятия, позволяющие преодолеть кризис семейных отношений. В случае, если такой способ сохранения семьи представляется невозможным, мы предлагаем при решении вопроса о разводе, прежде всего, исходить из интересов ребенка», - заключил представитель РПЦ.

XIII Петербургский международный юридический форум проходит с понедельника по среду в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.