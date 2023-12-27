←   ПЛН
 
Церковь / Новости патриархии

Сегодня православные празднуют Воздвижение Креста Господня

27.09.2025 11:26|ПсковКомментариев: 0

Церковный праздник Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня был установлен в память обретения Креста, которое произошло в 4 веке в Иерусалиме. По преданию, его нашла мать императора Константина Великого царица Елена. Она организовала раскопки, в ходе которых была обнаружена пещера Гроба Господня, а неподалеку — три креста. Узнать тот, на котором распяли Христа, помогло чудо: больная женщина, прикоснувшись к нему, получила исцеление.

Главные праздничные мероприятия в этот день совершались в церквях. Вернувшись из храма, крестьяне приступали к своим повседневным делам и заботам. Однако название праздника нашло отражение в народных поговорках. Воздвижение на Руси называли также Вдвиженьем или Сдвиженьем — словами, обозначавшими какое-то движение, изменение состояния. «Пришло Сдвижение — кафтан с шубой сдвинулся», — говорили в народе, подмечая, что зима «придвигается», а лето и осень «отодвигаются».

Праздник был постным. Считалось, что «кто на Воздвиженье постится, тому семь грехов простится». Чаще всего в этот день ели капусту и блюда из нее. «На Воздвиженье у доброго молодца капуста у крыльца»; «Смекай, баба, про капусту — Воздвиженье пришло», — говорили люди. За три дня до праздника кочаны было принято убирать с огорода, а далее в течение недели, а то и двух крестьянки занимались заготовкой капусты на зиму. Обычно это делали сообща — на капустных вечерках, которые сопровождались шутками и байками.

Продолжались в это время и девичьи вечерки. Существовало поверье, что если девушка, собираясь в этот день на посиделки, семь раз прочтет особый заговор, то ее полюбит приглянувшийся ей парень. А вот важных дел на Воздвиженье начинать было нельзя, иначе все могло пойти прахом.

По народным поверьям, на Воздвижение в лесу сползаются змеи и все звери на пересчет к лешему для осмотра перед наступающей зимой. Встретившемуся им человеку они могли причинить вред. Змеи выходят на открытые места или забираются на деревья, чтобы напоследок погреться на солнце, сплетаются в один большой клубок, а затем сползаются в одно место, под землю.

Также на Псковской земле раньше говорили: «Гажий праздник — уже в этот день в лес не ходи — гады всех заедя».

Змеи,  как правило, встречаются в сосново-боровом ландшафте, по окраинам болот, на вырубках и просеках, вблизи ручьев и лесных речек. Весной и осенью змеи активны с 11:00 до 17:00.

Источник: Псковская Лента Новостей
