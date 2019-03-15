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Священники Псковской епархии выступили с докладами на I Международной научно-практической конференции «Сельские храмы. Незабытое» в Изборске

Священнослужители Псковской епархии выступили с докладами на I Международной научно-практической конференции «Сельские храмы. Незабытое», которая проходит в музее-заповеднике «Изборск».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на пленарном заседании по теме «Подвижники сельских храмов в России», в частности, прозвучали выступления настоятеля Никольского собора в Изборске иерея Дмитрия Федорова и насельника Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря игумена Хрисанфа (Липилина).

Доклад иерея Дмитрия был посвящен теме «Изборск - дом Святого Николы».

«История наших храмов очень богата. Изборск именуют «Домом Святителя Николая». Сейчас без Никольской церкви невозможно себе представить Труворово городище. Она стоит на месте более древнего храма. Из-за частых набегов город переносесли на Журавью Гору, а на этом месте устроили монастырь, приписанный к Псково-Печерскому. В 1961 году храм был закрыт, а в 2014 году, в юбилейные торжества к 700-летию преподобного Сергия Радонежского, вновь передан Русской православной церкви», - рассказал настоятель Никольского собора.

В храме, по его словам, были возобновлены богослужения, а благодаря жертвователям сделан новый иконостас. Теперь на службах в этом храме собирается много прихожан.

В своем докладе иерей Дмитрий поведал и о том, как в 1441 году возводили храм Святителя Николая, и как в 1657 году немцы двинулись на Изборск, но «раба божия Евдокия со своей дочерью Фотинией в своей клете молились перед образом матери Божией Корсунской».

«Когда из лика иконы потекли слезы, ее отнесли в храм. Там перед ней усердно молились духовенство и жители - враг стоял под стенами города 10 дней, но так и не взял город», - рассказал иерей Дмитрий. «Храмы объединяют людей молитвой, любовью и заботой, сюда приходят и в горе, и радости, когда провожают в последний путь или когда приходят на крещение, рождение человека для вечной жизни», - добавил настоятель Никольского собора.

С докладом по теме «Второе отечество старца Симеона» выступил игумен Хрисанф (Липилин).

«Второе отечество старца Симеона» каждому русскому человеку напоминает, где он родился и стал жить. Понятие «Отечество» глубоко живет в нашей душе, и с возрастом каждый из нас начинает понимать, что оно становится состоянием, которое греет душу и все больше смысла приносит в нашу жизнь», - начал игумен Хрисанф.

Священник также рассказал, как старец Симеон, прославленный в лике преподобных отцов в Псково-Печерском монастыре в 2003 году, родился в Островской волости в 19 веке и в 25 лет был отпущен отцом на монашеский путь. В 1903 году принял монашеский постриг, за стенами Снетогорского монастыря трудился до 46 лет на благо монастырского хозяйства, а в 1927 году принял и схимический постриг.

После докладов священнослужителей на конференции прозвучали доклады других участников мероприятия.