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С нами каждый сможет открыть для себя на Псковской земле что-то новое - руководитель культурно-просветительского центра «Троицкий»

27.03.2019 12:49|ПсковКомментариев: 0

В Пскове на базе Троицкого собора начал свою работу культурно-просветительский центр «Троицкий», созданный по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона. Что нового и интересного центр предложит псковичам и гостям города, каковы цели его создания и на кого ориентированы его программы, нам рассказал руководитель культурно-просветительского центра – ключарь Свято-Троицкого кафедрального собора иеромонах Алексий Годлевский.

- С какой целью создан культурно-просветительский центр?

- Идея создания центра возникла из необходимости объединения псковичей, в особенности детей и молодежи, с целью духовно-нравственного развития, увеличения интереса к истории и культуре своего региона. 

На данный момент в числе многочисленных направлений, которые мы планируем развивать, одно из важнейших – экскурсионное. Наша область - уникальное место, удивляющее своей историей и природной красотой. Экскурсионный центр «Троицкий», уже начавший работу в рамках культурно-просветительского центра, нацелен на создание качественных, интересных и доступных экскурсионных предложений - от паломнических до светских.

В дальнейшем круг деятельности Центра будет расширен: мы планируем проведение на различных социокультурных площадках городских молодежных фестивалей, творческих встреч, турпоходов по экотропам, будем заниматься организацией тематических праздников и дней памяти местночтимых святых на основе православного событийного календаря Псковской области.

- У Пскова богатая экскурсоводческая традиция, в городе работает достаточно большой круг специалистов. В чем «изюминка» экскурсий центра «Троицкий»?

- В приоритете для нас – профессиональные экскурсии по Кремлю и хорошие качественные туры с экскурсоводами по региону, с объективной подачей информации для паломников и туристов.

Мы представляем большой спектр авторских экскурсий, где каждый житель города может открыть для себя что-то новое:  «Святые иконы Пскова», вечерние экскурсии по «Пскову купеческому», которые в преддверии Международных Ганзейских дней особенно актуальны.

Что касается региональных направлений, то наши туристические программы охватывают все древние монастыри Пскова и Псковской области и предполагают участие в богослужениях (график таких туров составлен согласно престольным праздникам и дням памяти местночтимых святых), посещение источников, и, например, кельи одного из самых почитаемых старцев - о. Иоанна (Крестьянкина) в Печорах.  По окончании экскурсии – обязательно псковский душистый иван-чай.

При этом в рамках экскурсионной деятельности, конечно же, мы будем активно сотрудничать с коллегами - светскими и церковными паломническими службами.

- Сейчас у молодежной аудитории наряду с классикой очень востребованы необычные форматы и направления экскурсий – квесты, мастер-классы, даже экскурсии на лыжах проводят, причем их тянет туда, где мало кто бывал. Будете ли вы организовывать что-то подобное?

- Да, помимо посещения классических псковских мест – Изборска, Печор, Пушкинских гор, Талабских островов, мы развиваем такое направление, как культурно-познавательные экскурсии (музей сето, поездки на фестивали) и экоэкскурсии – на хлебный, молочный хутора, на форелевую ферму, в ремесленные мастерские. Мы уверены, что такие поездки – отличная возможность познакомиться с местными производителями, увидеть настоящую жизнь области, открыть для себя регион, в котором живут трудолюбивые одаренные люди.

Особое внимание мы уделили более понятным форматам проведения экскурсий для детей и молодежи - фольклорные, театрализованные программы, водные экскурсии, прогулки, а также  принципиально новый для нашего города, но уже полюбившийся псковичам и гостям вид отдыха – велоэкскурсии. Наладим также контакты с псковскими реконструкторами.

Центром запланированы поездки в Санкт-Петербург на открытие фонтанов и Алые паруса, регулярно будут организовываться поездки в мультимодальный исторический парк «Россия – моя история».

Но, повторюсь, приоритетны для нас экскурсии по Кремлю, достопримечательностям Пскова и региона, причем на высоком профессиональном уровне. Наши экскурсоводы ориентированы на грамотную подачу информации, которая будет интересна не только воцерковленным, но и светским туристам. Думается, очень важно именно сейчас, в преддверии Ганзейских дней раскрыть весь потенциал Псковщины.

- Насколько мы знаем, центр «Троицкий» уже можно поздравить с первыми мероприятиями и экскурсиями?

- Да, первая экскурсия состоялась 20 марта. Сотрудники нашего центра провели экскурсию для Преосвященнейшего Серафима, епископа Петергофского, ректора Санкт-Петербурской духовной академии и студентов духовной школы. Для гостей была проведена экскурсия «Псков - дом Святой Троицы». Они с интересом осмотрели ансамбль Псковского Кремля и поднялись на древние стены, окружающие собор. Так же был показан уникальный макет ансамбля Псковского кремля в образе XV века. Наши гости остались довольны!

Также первые мероприятии прошли в рамках работы фольклорного клуба: 23 марта в Доме причта Свято-Троицкого собора большая, шумная и многоголосая компания ребятишек во главе с руководителем нашего Фольклорного клуба Софьей увлеченно лепила из теста весенних жаворонков. А пока сдобные, вкусные птички выпекались, детишки прогулялись по территории Кремля и закрепили на деревьях чудесные деревянные домики – скворечники для прилетающих из теплых краев птиц, изготовленные в столярной мастерской Дома причта. Софья рассказала детишкам, как проводили наши благочестивые предки день 40 Севастийских мучеников (по народному календарю – Сороки), какие народные традиции связаны с этим праздником.

После прогулки детишки и их родители с удовольствием пили чай с румяными, свежеиспеченными жаворонками. Вылепленные своими руками птички показались ребятам особенно вкусными!

- Насколько доступны будут услуги экскурсионного центра для туристов?

- Мы предлагаем минимальные цены на наши программы и поездки, предусмотрены скидки для детей и пенсионеров. А для подписчиков в наших аккаунтах в соцсетях обязательно будем проводить конкурсы – следите за нашими страничками, не упустите возможность!

- Поделитесь, пожалуйста, планами на ближайшее будущее.

- В апреле мы продолжим работу в тестовом режиме, предлагаем псковичам познакомиться с нами поближе, отправившись в совместные поездки. Ближайшая состоится 1 апреля – в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Поездка приурочена к дню памяти прп.Вассы и прп.Симеона. В программе - посещение монастыря, Ближних пещер, кельи прп.Симеона, Источника св.прор.Иоанна Предтечи. Туристы и паломники увидят то, что редко показывают во время обычных экскурсий в Печоры, и смогут помолиться за Божественной Литургией Преждеосвященных Даров.  

Мы работаем над поездками, которые смогут удовлетворить любой запрос туристов. Сейчас разрабатывается линейка сувенирной продукции, в рамках этой работы мы активно сотрудничаем с нашими местными производителями.

***

Добавим, что в ближайшее время состоится ряд поездок в другие монастыри Псковской земли. Все поездки организуются в памятные даты псковских святых или в дни престольных праздников, что важно не только для воцерковленных псковичей, но и для тех, кто интересуется историей родного края, духовно-культурной жизнью региона. Следите за расписанием поездок на Псковской Ленте Новостей и в группе экскурсионного центра «Троицкий» во ВКонтакте.

Контактная информация:

Тел.8-921-508-80-30

https://vk.com/palomnik_pskov

Теги: #РПЦ #Псковская епархия
Источник: Псковская Лента Новостей
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