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«Мы хотим еще»: участники всероссийского проекта «Волонтеры культуры» вошли во вкус жизни в Печорах

22.07.2019 14:17|ПсковКомментариев: 0

«Налетайте! Кому добавки - не стесняйтесь, всем хватит!» - и молодые ребята, секунду назад увлеченно очищающие монастырскую стену от мха и сухих листьев и обсуждающие планы на вечер, моментально собираются вокруг иеромонаха Прохора. К монастырскому вкуснейшему квасу - свежий хлеб из пекарни Псково-Печерской обители. Что может быть лучше для рабочего полдника?

Ребята, которые еще пару дней назад спокойно жили в родном Мурманске, Перми или Ставрополе, учились в институтах, работали сисадминами, менеджерами, учителями и лишь понаслышке, из школьного курса истории, знали что-то о Псковской земле, сегодня уже не только прекрасно ориентируются в Печорах, но и изучили в буквальном смысле каждый камушек и трещинку этого городка, его улиц, тропинок, крепостных стен и лестниц. А иначе и быть не может, ведь все они - участники уникального проекта «Волонтеры культуры», реализуемого в нашем регионе Министерством культуры РФ при поддержке Псковской епархии и по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона. Как организована жизнь большого волонтерского лагеря, чем живут печорские добровольцы, какие каверзные вопросы они задают монастырским священникам и какие песни поют у костра - выяснила Псковская Лента Новостей. 

Общение и труд все перетрут

Преодолеть 2000 километров ради того, чтобы принять участие в организации экспозиций в кельях старцев, помочь в поддержании чистоты в Пещерах Богом зданных, спросить священника о смысле семейной жизни и дать интервью ПЛН? Сделано! Анна Мосина - студентка из Перми. Улыбчивая, доброжелательная девушка в будущем собирается стать переводчиком, а пока решила проверить себя - насколько хватит сил и возможностей сделать что-то доброе и полезное для других людей. И случай вовремя появился: в родном университете предложили съездить в Псковский край в качестве волонтера.

Все оказалось очень просто: Министерство культуры РФ выделило Анне и сотням других добровольцев со всех уголков России средства на проезд, проживание, питание, культурно-досуговую и просветительскую программу. Волонтеры, в свою очередь, делают тоже немало: помогают навести порядок в массовых пространствах города, принимают участие в уборке и облагораживании парков и скверов, выполняют работы по благоустройству в монастыре. Прошло всего три дня со дня старта проекта, а они успели обратить на себя внимание горожан - активностью, открытостью и внешним видом - все уже узнают их по фиолетовым кепкам с эмблемой «Волонтеров культуры».

21 регион, более 200 участников, 6 смен - в течение трех месяцев, с июля по сентябрь, на базе Печорского паломнического центра будет кипеть работа. Подъем - в 8.30, затем зарядка, завтрак и с 10 утра - выполнение самых разных волонтерских поручений, от покраски деревьев и заготовления кормовых веников для монастырских ланей заканчивая обустройством новой дорожки в монастыре и уборкой центральной площади Печор. Причем не спустя рукава, а так, чтобы все Печоры ахнули и уже к вечеру первого волонтерского дня заволновались, заобсуждали, заохали: «Надо же, как Октябрьскую вычистили! Город заполнили фиолетовые кепки! Молодцы ребята!»

В 14.00 - обед и свободное время. До 15.00 - с этого часа в волонтерском расписании появляются мастер-классы, творческие занятия, встречи со священниками и интересными людьми, спортивные состязания, просмотр и обсуждение фильмов, экскурсии, репетиции, танцы, посиделки у костра... 

«Вы удивитесь, но очень много ребят ходит на духовно-просветительские беседы, - делится впечатлениями Аня Мосина. - Мы общаемся, и какие-то барьеры, которые стоят перед молодежью в вопросах чего-то неизведанного, высокого, исчезают, все становится легче и понятнее. Важно, что мы получаем информацию в формате живого обсуждения, беседы. Это интересно, необычно. Такие встречи радуют и дают пищу для размышлений».

По мнению Андрея, старшего группы студентов из Ставрополя, немаловажным моментом проекта является знакомство молодежи со святыми местами, доступный формат общения священнослужителей с молодежью. «Священники отвечают на любые, порой самые необычные вопросы о семье, браке, поведении в церкви. Это то, чего не хватает в наше время», - говорит он.

Марина из Калуги улыбается: «Мне интересно здесь работать, за то время, что мы здесь, мы много нового узнали. Очень весело проходят костры - все поют, все сплоченные. Это здорово!»

Действительно, свободное общение, взаимно обогащающее участников, - один из очевидных плюсов проекта. Никита, член волонтерской бригады №6, в составе которой - ребята из Пскова и Острова, так и говорит: «Здесь дело не в работе. Это, скорее, творческая штука, тесный контакт с людьми. Мне больше всего нравится общение, без этого вообще никуда. За три дня появилось много интересных знакомств с теми, с кем никогда бы я не мог встретиться - ребята из Перми, Ямала, Ставрополья». И не может остановиться, рассказывая о своих впечатлениях: «И фильм смотрели 60-х годов, «Любить», очень интересный, обсуждали его потом с батюшкой. У костра вечером - много чего пели, атмосфера была клевая. Пели Цоя, Высоцкого, «Батарейку», «Катюшу», Егора Летова, «Вместе весело шагать» даже пели. А после костра - в «Мафию» между отрядами играем, человек по 15».

Самое интересное, что о том же - о чуде человеческого общения, только другими словами говорит отец Гавриил, один из монахов Псково-Печерской обители, под началом которых работают волонтеры.

«Этот проект очень интересен, - подчеркивает наш собеседник. - Молодые люди задают вопросы, касающиеся нашей жизни. Мы разрешаем любые вопросы задавать - нам тоже хочется донести просвещение. К нам приехала молодежь со всей страны, из разных регионов. Ребята очень классные, радостные, мы рады приветствовать их в нашей святой обители. Для нас тоже очень интересно пообщаться, узнать, чем живет нынешняя молодежь, в наши дни, чем интересуется, на что они делают уклон, задавая свои вопросы». По словам отца Гавриила, «волонтеры культуры» очень помогли монастырю в подготовке к престольному празднику - в посадке деревьев, кустарников, роз, озеленении на Святой горке.

Инициатива приветствуется!

Конечно же, федеральный проект на одном из важнейших памятников Псковской земли с участием такого большого количества участников нуждался в очень серьезной организации и планировании. Около полугода ушло на различные согласования, поиск помощников, мастеров, подготовку базы. Руководитель «Волонтеров культуры» в Псковской области Николай Крутов подчеркивает в разговоре с нами: этот проект был вдохновлен митрополитом Псковским и Порховским. «Владыка Тихон является нашим основным инициатором, с его благословения ребята трудятся в первую очередь на территории монастыря, невероятно красивого места». 

«С середины июля к нам на святую Псковскую землю приезжает со всей страны очень много интересных ребят с целью поработать, потрудиться на объектах культурного наследия и приобщиться к невероятной богатой истории региона, - рассказывает Николай. - Им все очень нравится, и я надеюсь, что мы как команда организаторов подготовили для них ряд очень интересных проектов и деятельности, которой они будут заниматься помимо своей волонтерской работы. Это и очень интересная культурно-досуговая программа, и мастер-классы, и семинары, и возможность поучаствовать в духовно-просветительских проектах Псковской епархии».

Ежедневно в штабе волонтерского движения проходят летучки, на которых обсуждают итоги прошедшего дня и планы на будущий, обдумывают, как улучшить быт и разнообразить распорядок дня добровольцев. Четкий перечень дел и работ спланирован давно, но в нем всегда находится место для импровизации - по-другому и не бывает, если речь идет о молодежи. Вот пришли, например, вчера футболисты из местной команды - узнали, что в город волонтеры приехали, и предложили сыграть турнир. Решено - завтра состоится игра. Настоящая - с кричалками, неистовствующими болельщиками и, возможно, даже с разгромным для одной из команд счетом. Или, допустим, выяснилось, что среди волонтеров есть ребята, умеющие играть на музыкальных инструментах. Нашли ударные, гитары - скоро концерт новоиспеченной рок-группы.

«Инициатива приветствуется, - подтверждает наши выводы координатор бригадиров Юлия Четвергова, руководитель Молодежного центра в Печорах, и приводит еще пример: на днях волонтеры совместно с активистами творческого клуба «Феникс» и православного движения «Вестники» украсили стену и беседку в паломническом центре граффити.

Юлия - вторая мама печерских волонтеров. И о них она знает все: как зовут, откуда, что любит, какой по характеру, что умеет. Спросите ее, что сегодня давали волонтерам на завтрак, обед и ужин - чуть ли не рецептом поделится! Кстати, мы не удержались от вопроса о том, как организовано питание 200 молодых растущих организмов. Столовая работает в штатном режиме: здесь успевают накормить всех, причем предложить не только привычные гречу, супчик или картошку с гуляшом, но и вегетарианские блюда.

Где сейчас находится вторая бригада, чем занимается шестая и куда уехала четвертая, - Юлия тоже расскажет. На самом деле фронт работ у волонтеров очень обширный. Во-первых, это благоустройство в центре Печор - на Октябрьской площади, а также улицах Псковской, Международной, Мира и территории вокруг монастыря. Во-вторых, волонтеры культуры ездят в Изборск. Директор музея-заповедника, узнав о проекте, обратилась к организаторам с просьбой о помощи - и получила ее.

Так все и сложилось: в нужное время в нужном месте оказались нужные люди, активные энтузиасты, не обращающие внимания на разговоры о том, что современный мир забыл о бескорыстии. Они берут отпуск, чтобы приехать сюда, в Печоры, они оставляют родной город и друзей в поисках чего-то нового, не похожего на привычный круг жизни. Они не боятся работы и умеют отдыхать.

Как рассказали нам в одной из бригад, многие волонтеры уже просятся на вторую смену. Так и говорят: «Хотим еще!» Почему? Да просто это здорово - быть волонтером культуры!

Теги: #РПЦ #Псковская епархия #Волонтеры культуры
Источник: Псковская Лента Новостей
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