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В Псковской области завершился масштабный проект «Волонтеры культуры»

В Псковской области завершился пилотный проект «Волонтеры культуры», который в течение двух месяцев реализовывался на территории региона по благословению митрополита Тихона, при поддержке Псковской епархии и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

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Благодаря программе национального проекта «Культура» в Печорах и Изборске успели побывать более 1,5 тыс добровольцев из 45 регионов России. Они провели работы по благоустройству в исторической части Печор, Изборской крепости, а также в Святогорском и Елизаровском монастырях.

Кроме того, волонтеры в роли помощников поучаствовали в празднике Успения Божьей Матери в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, а также в праздновании 75-летия со дня освобождения Печорского района.

Координатор проекта Александр Шепелев: «Проект «Волонтеры культуры» рассчитан на 6 лет. Мы надеемся, что в следующем году он вернется в Печоры, потому что здесь создана подходящая инфраструктура. Министерство культуры готовит регламент по допуску волонтеров для работы с объектами культурного наследия. Если все пройдет успешно, то в следующем году под руководством опытных реставраторов волонтеры смогут работать над восстановлением памятников архитектуры».

Участниками восьмой, заключительной, смены проекта «Волонтеры культуры» стали 190 добровольцев из Псковской области. В первой половине дня добровольцы проводили работы по благоустройству территорий Свято-Успенского Печерского монастыря и Изборской крепости, а затем посещали мастер-классы и обучающие семинары. Вечером для волонтеров была предусмотрена культурная программа и посиделки у костра.