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Церковь / Партнеры и проекты

Ветхая вечность: уникальные книги и экспонаты музея храма Александра Невского могут уйти в небытие

19.09.2019 14:42|ПсковКомментариев: 0

Знакомый всем псковичам величественный воинский храм из красного кирпича, и рядом, через дорогу, - старенький деревянный дом зеленого цвета, построенный после войны. Здесь с 90-х годов многочисленные прихожане храма святого благоверного князя Александра Невского встречаются, устраивают спевки ни много ни мало шесть хоров (детский, молодежный, казачий, хор алтарников, Большой хор, народный.) , проводят собрания Общества трезвости, встречи с историками, проводится работа с военнослужащими, смотрят кино, организуют огласительные беседы перед крещением и венчаниями. График напряженный: одни выходят, другие тут же заходят.

Но с каждым днем проводить мероприятия в ветшающем домике становится все опаснее - неслучайно занятия детской воскресной школы уже перенесены в храм. В опасности оказались не только люди, но и многочисленные реликвии, музейные экспонаты и книги, собранные здесь. Чем обеспокоены тысячи прихожан храма, где хранятся сегодня личные вещи погибших бойцов легендарной 6-й роты и когда в Пскове появятся Музей боевой славы - читайте в нашем материале.

Прости, 6-я рота, Россию и меня

Поднявшись на крыльцо, мы открываем дверь и оказываемся вместе с Татьяной Больсуновой, библиотекарем храма Александра Невского, в маленькой прихожей со всеми приметами скромного деревенского домика - какая-то скамеечка, хозяйственная утварь, старый пол, покосившаяся лесенка на второй этаж и бабушкины круглые половички.

Но это только впечатление первых секунд - буквально сразу же глаза сталкиваются с фотографиями, в ряд висящими на стенах и уходящими по лестничному проему к потолку. Рабченюк Николай Яковлевич (данных нет), Раевский Константин Анатольевич 8.09.1973-28.03.1995, Рудаков Сергей Николаевич 23.06.1975-15.01.1995, на другой стене - Нилов Алексей Валентинович 20.11.1974 - 6.01.1995, Огуло Олег Николаевич 19.12.1975 -31.03.1995... Годы жизни - и годы смерти: 1995, 2000. Сотни бойцов Псковской дивизии, погибших во время проведения Первой и Второй Чеченских Кампаний, в их числе - воины легендарной 6-й роты.

Дыхание захватывает от эмоций: вот они, навсегда молодые, смотрят прямо в душу, в каких-то 100 метрах от остановок общественного транспорта, ларьков с фруктами и чипсами, глупых надписей на заборе. Смотрят: кто-то улыбаясь, кто-то - серьезно, кто-то - с мальчишеским неосознанным выражением наивного лица. Этот лабиринт фотографий, уводящий взгляд вверх, безошибочно ведет память к строкам Виктора Верстакова: «Прощай, 6-я рота, Ушедшая в века - Бессмертная пехота Небесного полка...»

В какой-то момент угол зрения меняется, вдруг замечаешь: стены-то прохудились, просвечивают дранкой, штукатурка сыплется, рядом с портретами - проржавевшие трубы, пластиковые кабель-каналы. Все на виду, все из неустроенного прошлого 90-х.

Татьяна Больсунова: «Стены выгнуты, крошатся: мы вешаем на нее портреты, и они тут же слетают... Всем фотографиям - двадцать лет, сам факт того, что они до сих пор целы, удивителен, ведь их страшно взять в руки - вдруг рассыплются в прах? Эти портреты собирал настоятель нашего храма протоиерей Олег Тэор, если бы не он - мы бы их навсегда утратили. Благодаря ему мы сейчас имеем возможность видеть лица этих ребят, копии этих фото также имеются в воинской части в Черехе и в аппарате Президента РФ. Очень обидно, что портреты мальчиков, которые отдали свои жизни за Родину, мы не можем достойно разместить. Личные подписи бойцов 6-й роты, которые украсили памятник-купол в Черехе, также разыскивал отец Оле, в течение двух лет по всей России и Зарубежью».

Сюда часто приходят на экскурсии: псковским школьникам, военнослужащим и многочисленным паломникам рассказывают о событиях двадцатилетней давности, еще не успевших войти в учебники истории России. С недавних пор гости музея при храме Александра Невского могут не только почтить память погибших в Чечне воинов минутой молчания перед стеной скорби, но и пройти по аллее 6-й роты. Она была заложена силами прихожан в день престольного праздника храма Александра Невского, 12 сентября, по инициативе протоиерея Олега Тэора и колледжа ПсковГУ. На небольшой аллее, идущей от домика, были высажены туи, у каждой из них теперь размещены 84 таблички с именами погибших.

Усилиями прихода также создан синодик с фотографиями павших солдат, датами их рождения и гибели. Ежедневно их имена, как и других погибших воинов, поминают за службой. По инициативе отца Олега в храме Александра Невского, на его стенах установлены памятные доски (по типу досок храма Христа Спасителя в Москве), где на золоте вписаны имена погибших воинов. Неподалеку от храма открыт памятник-часовня в их честь.

«Самый необычный музей»

Кроме фотографий погибших в Чечне бойцов 6-й роты, приходом сохранены их личные вещи и письма. Все они размещены в музее, расположенном на первом этаже зеленого дома. В маленькой комнатке, куда мы заходим по благословению протоиерея Олега Тэора, до потолка - коробки и стеллажи.

На отдельном столе - тельняшки, береты, награды, воинские билеты, в проходе между полок висят бушлаты и шинели. Все прикрыто прозрачной пленкой. Хранитель музея Кристина объясняет, что потолки здесь не протекают, но для уверенности в том, что все вещи останутся в сохранности, что их не тронет пыль или колебания температуры, лучше накрыть полиэтиленом.  

Из Книги отзывов музея при храме Александра Невского: «Самый необычный музей, который мы когда-либо видели. Уникальность его в святынях, в духе и в людях, которые его создают» (воспитанники воскресной школы Константино-Еленинского собора г.Астана); «Благодарим за память, за огромную работу сотрудникам музея, лично о.Олегу. Просим администрацию г.Пскова помочь развиваться музею» (гости из Санкт-Петербурга).

Другие ценнейшие экспонаты музея - многочисленные иконы. По словам Кристины, на сегодня их насчитывается больше 1000. Большие, маленькие, писаные, репродукции, 17 века и наших дней - одному человеку понадобится несколько жизней на то, чтобы все это инвентаризировать. Большинство икон нуждается в реставрации. Вот, например, трогательная икона с ликом Иоанна Предтечи. Она распадается на части: потеряется хотя бы одна шпонка (это деревянные планки, при помощи которых скрепляются элементы многочастной иконной доски) - и жизнь этого образа попросту прекратится. К тому же из-за несоблюдения температурных условий хранения икон, многие испорчены жуками-точильщиками. А выдержать оптимальную для хранения температуру невозможно: в домике нет центрального отопления, внутри погода всегда примерно такая же, как снаружи, на улице.

Свое пагубное действие температура оказывает и на редкие издания Библии, которые здесь хранятся. Священное Писание на эстонском, греческом, старославянском - все фолианты несколько лет назад представили псковичам на празднике День Библии, организовав уличную выставку.

Кстати, в 1990 году в городе Алуксне был создан музей Библии. В Латвии им очень гордятся, он считается единственным подобным музеем в Европе. Разместился он в аккуратном маленьком отреставрированном домике, все экспонаты размещены на стеклянных витринах. Тысячи туристов ежегодно приезжают на малую родину Екатерины I, чтобы увидеть местные памятники архитектуры и этот музей. Мог бы, наверное, появиться подобный музей и в Пскове, привлекая паломников и гостей из других городов и стран, но пока эта идея вдохновляет только дюжину энтузиастов из храма Невского...

На отдельную экспозицию «потянули» бы множество самоваров, монет, крестиков, и подрясник старца Николая Гурьянова. Как шутит отец Олег, экспонатов в музее на два километра! Между тем, в этой шутке - много правды: настоятель храма Александра Невского начал собирать вещи, хранящие в себе историческую память, в далекие 60-е годы, когда начинал свой священнический путь чтецом, певчим в Самолве, неподалеку от Кобыльевого городища

Именно эта тяга - собирательства, коллекционирования, сохранения - позволила собрать и завидную церковную библиотеку. Обретается она примерно в таких же условиях, что и музейные экспонаты, - в маленькой комнате, разделенной на три зала.

Библиотекарь Татьяна Больсунова: «У нас можно найти все, что угодно. Если другие библиотеки расформировываются, книги выбрасываются, то мы, наоборот, стараемся регулярно пополнять фонд, принимаем книги от наших прихожан, ведем алфавитный и тематический каталог. Здесь преимущественно хранятся книги религиозного уклона, но есть и светские: мировая литература, книги по истории искусства».

Сейчас в библиотеке зарегистрировано более 60 тысяч томов. Такое же количество - на складе, в коробках. Среди книг есть очень редкие, их хранят особенно тщательно. Тем не менее - специфика здания не позволяет соблюсти все необходимые требования.

«Да вы посмотрите: все здание держится на трубах и подпорках!» - в сердцах говорит кто-то из прихожан и советует обязательно зайти в помещение, где до недавнего времени проходили занятия воскресной школы.

Что ж, заходим: здесь нет ни отопления, ни света, потолок действительно держится на честном слове и деревянных опорах. Неужели здесь действительно могли проходить занятия, спевки, беседы с историками?

Летом эта проблема решалась просто: собирались на улице, благо рядом с домиком недавно еще и детская площадка появилась. Но впереди холодная осень и зима - подготовка к дню рождения настоятеля, Новому году и Рождеству, годовщине подвига 6-й роты, 800-летию князя Александра Невского...

А сколько церковной работы ведется именно здесь! В этом небольшом домике как будто спрессовалось время и пространство: кажется, невозможно вместить сюда все. Но если другой возможности нет - то приходится, куда денешься?

«Четверка» и «Девятка»

На самом деле другая возможность есть. Но пока она выглядит призрачной и тяжело выполнимой. Дело в том, что рядом с храмом Александра Невского расположены два здания, в которых до революции располагались казармы 96-го Славного пехотного Омского полка. Более пяти лет назад муниципалитет не стал их сносить, а по просьбе отца Олега передал их храму в безвозмездное пользование. Правда, пользоваться ими как раз-таки и нельзя: здания требуют полномасштабной реконструкции и ремонта. Работы на памятниках регионального значения приостановлены до лучших времен - то есть до тех времен, когда у города появятся на них деньги. А это - ни много ни мало - 13 млн рублей, причем только на проектные работы.

В здании по Мирной, 4 (ее прихожане называют ласково «четверка») в будущем разместится кухня, трапезная, помещения воскресной школы, библиотека, Музей боевой славы, лекционный зал (планируется, что именно здесь будут проходить в дальнейшем Международные Александро-Невские чтения).

Мы проходим по пустым помещениям, которые ждут, когда в них закипит жизнь. Поднимаемся по лестнице, выходящей на второй этаж, восхищаемся огромным окном в пол, любуемся сводчатыми потолками - это же модерн во всей его красе!

Если «четверка» требует в основном отделочных работ и находится в более-менее удовлетворительном состоянии, то в «девятке» (здание на Мирной, 9) ситуация гораздо хуже. Памятник обнесен забором, на котором до сих пор висит информационная табличка муниципалитета, из которой следует, что окончание восстановительных работ здесь запланировано на 1 января 2018 года. Такое вот «назад в прошлое» по-псковски.

В этом здании, надеются прихожане, наконец-то займут достойное место реликвии псковских десантников. Также здесь запланированы конференц-зал и домовая церковь для сокращения нагрузки в головном храме.

Если власти все же найдут средства на восстановление этих двух зданий, и произойдет долгожданный переезд, то, возможно, восстановится еще одна историческая справедливость. До революции перед храмом Невского располагалась большая площадь - по образу и подобию петербургского Марсова Поля. По мысли протоиерея Олега Тэора, Пскову не хватает такого места - где можно было бы и принимать присягу, и проводить воинские молебны, и организовывать военно-патриотические мероприятия.

В идеале на пересечении улиц Дружбы, Малясова и Мирной мог бы возникнуть целый воинский исторический комплекс, в состав которого вошли бы не только храм Александра Невского, но и часовня перед Домом Офицеров, здания казарм, мемориальные элементы в домах, где жили герои 6-й роты. По сути в этой идее заложен потенциал интереснейшего туристического маршрута, который мог бы объединить многие тематические достопримечательности Города воинской славы. 

Кто знает, может быть, деньги появятся в рамках празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского или же в связи с 20-летием подвига бойцов 6-й роты... А там, глядишь, и на ремонтные работы в храме средства найдутся. К престольному празднику единственный в Псковской области воинский храм постарались привести в порядок силами прихожан: подкрасили стены, убрали мусор, но этих мер недостаточно - тревогу вызывает состояние кровли и пола, необходимо срочное обустройство вентиляции и пандусов.

Фраза известного российского историка Василия Осиповича Ключевского о том, что «народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего», давно стала прописной истиной. Ее любят цитировать политики, ученые, философы. Но настоящий смысл этой истины сохраняют простые энтузиасты, которые берегут свидетельства минувших дней, создают музеи и библиотеки, защищают старинные здания от окончательного разрушения... И дарят эти сокровища нам. Чтобы мы помнили. Чтобы у нас было будущее.

Елена Никитина

Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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