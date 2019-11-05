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Видеоарт, рассказы от лица храмов и древние песнопения: Дмитрий Месхиев поделился подробностями о декабрьском спектакле о православии

В октябре в областном центре стартовал православный фестиваль искусств «Псков в истории православия в России». Творческие партнеры проекта - Псковский драматический театр им. А.С.Пушкина и «Лига молодежи Псковской области». Поддержку проекту оказывают Псковская епархия и министерство культуры РФ. Фестиваль стартовал в начале октября и уже успел привлечь к себе внимание культурного сообщества Пскова.

4 ноября в рамках программы фестиваля открылись две баннерные выставки, посвященные архитектурным памятникам, возведенным псковскими зодчими в других городах России, а также утраченным храмам Пскова и области.

Завершающим мероприятием проекта «Псков в истории православия в России» станет спектакль с авторским сценарием в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева. 7 декабря зрители увидят представление на Большой сцене драмтеатра. В преддверие премьеры Дмитрий Дмитриевич поделился некоторыми подробностями постановки с читателями Псковской Ленты Новостей.

По его словам, главная цель как уже состоявшихся в рамках фестиваля мероприятий, так и предстоящего перформанса, - прежде всего просветительская. «Мы стремимся к тому, чтобы люди узнали о многих вещах. Да, тысячи людей ходят в Пскове мимо засыпанных храмов и даже не предполагают и не знают, что это такое, когда это было, почему их засыпали, - пояснил Дмитрий Месхиев. - Моя цель и задача всех авторов проекта, - в первую очередь, рассказ об истории. Не небылицы, а именно то, что было на самом деле. Какие храмы были засыпаны в городе во время Северной войны, по каким причинам, когда они были построены, их история в принципе... Как правило, об этом знают только специалисты».

«Православная культура - колоссальный пласт жизни России и неотделимая часть духовного существования нашей страны, которая в советское время была «в загоне». Но мы обязаны всеми силами это восстановить, - уверен художественный руководитель театра. - Потому что даже основы религиозной толерантности в нашей стране заключены как раз в православии, в православной России была чрезвычайная религиозная толерантность. Мусульмане и православные жили бок о бок, с большим уважением и пиитетом относясь к религии друг друга - вот что очень важно».

Что касается художественной стороны предстоящего события, то, как сообщил Дмитрий Месхиев, зрителя ждет не спектакль, а, скорее, музыкально-литературная композиция, где найдется место и древним песнопениям, и полемике историка и богослова, и рассказам об истории от лица храмов, и видеоарту, и мэппингу. В постановке примут участие артисты Псковского драматического театра и мужской фольклорный ансамбль «Будимир».

«Это не в чистом виде драматическое произведение, а действие, касающееся истории православия в Пскове», - добавил худрук театра.