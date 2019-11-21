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Церковь / Партнеры и проекты

С надеждой встретиться вновь: экскурсионный центр «Троицкий» принимает гостей

25.11.2019 11:19|ПсковКомментариев: 0

Древнее - не значит скучное. Древнее - значит, увлекательное и захватывающее. В этом вновь и вновь убеждаются многочисленные туристы, приезжающие на Псковскую землю. В течение 2018 года объекты Псковского музея-заповедника посетило примерно 800 тыс. человек, по итогам 2019 года ожидается такое же количество туристов. Планируется, что в 2020 году Псков и Изборск посетят 1,5 млн путешественников. Растет интерес к Пскову и Изборску (и падает к Эстонии и Латвии) у местных жителей.

Немалая заслуга в этом принадлежит талантливым экскурсоводам, которые открывают Псков с новой, необычной стороны всем, кто желает окунуться в историю древнего города.  Экскурсионный центр «Троицкий», который начал работать в начале этого года по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона, ежедневно организует увлекательные туры по святыням Псковского региона как для иногородних гостей, так и для псковских организованных групп школьников и студентов. Мы попросили рассказать о том, какими экскурсиями центру запомнится туристический ноябрь - месяц, который, казалось бы, не слишком популярен для поездок.

Как выяснилось, даже холода последнего месяца осени - не помеха для туристов. Так, 13 ноября экскурсионный центр «Троицкий» с радостью встречал гостей из земли Новгородской – юнармейцев из Малой Вишеры.

Замечательный педагог Марина Александровна и её замечательные ученики выбрали экскурсию «Сердце древнего Пскова» и ни минуты не скучали с экскурсоводом Павлом. Ребята познакомились с историей Псковского края, прошли по территории Кремля интересным экскурсионным маршрутом, посетили Свято-Троицкий кафедральный собор и уникальный макет Кремля XV века, где увидели наглядно храмы на территории Довмонтова города, от которых ныне остались одни фундаменты.

Школьники узнали историю возведения первого христианского храма на Руси в честь Святой Троицы и ответ на вопросы, почему псковичи были непобедимы на протяжении многих веков, защищая не только родной город Псков, но и всю землю русскую, и почему имя святой княгини Ольги связано с псковским краем. Ребятам рассказали и о других ярких исторических личностях, которые верой и правдой служили в Пскове православной вере, Богу и Отечеству.

15 ноября вместе с экскурсионным центром в доме Святой Троицы побывали студенты-первокурсники Псковского государственного университета по направлению дизайна.

Ребятам скоро сдавать важный зачет по истории Свято-Троицкого кафедрального собора и уникальному макету псковского Кремля XV века, поэтому они всем дружным курсом вместе с экскурсоводом «Троицкого» прошли пешеходным маршрутом «Сердце древнего Пскова».

.Традиционно экскурсия началась от стен Довмонтова города: проходя исторические вехи и пути становления Пскова, студенты посетили Свято-Троицкий кафедральный собор, включая нижний придел, освященный с 1903 года в честь светлой памяти святого преподобного Серафима Саровского, и придел иконы Казанской Божией Матери, узнали историю обретения чудотворных икон Троицкого собора и события, им предшествовавшие.

В выставочном зале колокольни, где находится сейчас уникальный и единственный макет Кремля XV века, студенты услышали рассказ экскурсовода о жизни псковичей времен вечевой республики, об их честности, доблести и отваге, о талантливом зодчем Кирилле, который задумал и частично воплотил в камне образ небесного Иерусалима из книги апостола Иоанна Богослова «Апокалипсис», а также узнали, почему на такой небольшой территории наши предки возвели 18 православных храмов.

18 ноября экскурсионный центр принимал в гостях умников и умниц псковского многопрофильного лицея № 8. Родители пятиклассников вместе с классным руководителем Галиной Ивановной остановили свой выбор на пешеходной экскурсии «Сердце древнего Пскова» и бодро прошли историческим маршрутом вместе с детьми и экскурсоводом Павлом.

Оказалось, ребята любят и хорошо знают историю родного края и Пскова, они быстро и правильно называли многие исторические события и даты, чем очень порадовали и родителей, и, конечно, любимую учительницу.

Утром 21 ноября прямиком с железнодорожного вокзала в Пскове в увлекательную экскурсию-путешествие «Три крепости» от экскурсионного центра «Троицкий» отправился фольклорный коллектив из Москвы.

Юные артисты побывали в Свято-Успенском Псково-Печерском мужском монастыре, история которого насчитывает более 500 лет, посетили дальние пещеры Богом Зданные и побывали на праздничной литургии в Михайловском соборе, на которой в то утро служил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Далее путь экскурсантов прошел через город-крепость Изборск, где они полюбовались красотой и мощью укреплений, потрясающими природными ландшафтами, испили живой воды знаменитых Словенских ключей, а еще получили много радостных эмоций и забавных фотокадров!

По прибытии в Псков, в уютной соборной трапезной «Архондарик» артистов из Москвы уже ожидал горячий и вкусный обед. Ну а после трапезы все дружно отправились в колокольню Свято-Троицкого кафедрального собора на увлекательную экскурсию по макету Псковского Кремля XV века.

«Со всеми нашими гостями мы расстаемся в надежде обязательно встретиться вновь и пройти новыми интересными маршрутами!», - говорят в экскурсионном центре «Троицкий» и приглашают открыть для себя древнюю и прекрасную Псковскую землю, богатую такими святынями как Свято-Троицкий кафедральный собор, Псково-Печерский, Спасо-Елеазаровский, Мирожский монастыри и многие другие, уникальные памятники истории, культуры и архитектуры.

Центр готов организовать также паломничество по известным и святым местам России: Александро-Невская лавра, Александро-Свирский, Сретенский, Донской, Покровский монастыри, Дивеево, Сергиев Посад, Оптину пустынь, а также откроет для вас святыни Прибалтики и республики Беларусь: Пюхтицкий, Свято-Троицкий Сергиев, Спасо-Ефросиниевский и другие монастыри.

Кроме паломнических туров «Троицкий» организует культурно-познавательные, этнографические и театрализованные экскурсии, экотуры и мастер-классы.

Экскурсионный центр «Троицкий»

Тел. +7 (921) 505-93-05

E-mail: krom-pskov@yandex.ru

Адрес: Кремль, Колокольня, 2 этаж

Группа ВКонтакте: https://vk.com/krompskov

Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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