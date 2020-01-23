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Остроумно и современно о православии: в издательстве Псковской епархии вышла книга «Орто.docx. Записки непрозорливого священника»

Издательство Псковской епархии «Вольный Странник» выпускает книги совместно с издательством Псково-Печерского монастыря. Здесь работает одна команда с единым управлением и благословением главного редактора - митрополита Тихона (Шевкунова).

Издательство выпускает произведения, одухотворенные опытом и святых отцов, и современных проповедников слова Божия, а также открывает для всех богатейший дар наследия Псково-Печерских старцев.

Приобретая продукцию издательства, вы вносите свой вклад в столь необходимую сегодня реставрацию Псково-Печерского монастыря, в ремонт древних храмов Псковской епархии. Представляем вашему вниманию рецензию Анны Ведяевой на новую книгу, выпущенную «Вольным странником».

«Орто.docx. Записки непрозорливого священника» – это не файл на компьютере батюшки, а новая книга на полках прихожан. Необычное название сборника статей протоиерея Сергия Адодина отражает и стиль, и замысел автора. Это о нас – о современных христианах. Мы приходим в Церковь с определенными ожиданиями, если не сказать – с требованиями, и вот тут нас встречает автор.

Он останавливает поток неудовольствия, возмущения, обид улыбкой и нетривиальным диалогом, в который мы вступаем с первых страниц:

«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь…

— Дар видения чужих заблуждений!

А? Чего? Послышалось, что ли?

Да нет, не то. Если будете иметь любовь между собою (Ин. 13, 35)».

Трагикомические картины, которые живо представляет нам автор, помогают высвободиться из сети заблуждений. Можно ли почувствовать благодать физически? Всякое ли благословение «работает»? Стоит ли слепо верить самопровозглашенным старцам? «Вдруг я с ума сойду и запрещу вам молиться, пойдя наперекор апостолу? Кого послушаете из нас двоих?» – с юмором отец Сергий старается научить своих прихожан, а теперь и читателей рассуждать по-евангельски.

Батюшка будто бы берет читателя за плечо и слегка встряхивает пробуждая. Мы моментально выпаливаем: «Я очень верю в Бога!» А отец Сергий в ответ: «Что ж? Хорошо, что очень. А не расходится ли в нас эта самая вера, которая очень, и дела?» И вдруг напоминает нам о том, что за внешним благочестием мы забываем – дела любви. И даже само наше вечное беспокойство, пусть и о душе ближнего, может оказаться ему в тягость и совсем не на пользу. В самое сердце направлен взгляд автора.

Всех нас одолевают страхи и страхования – вечные и новые. Каждый краткий, насыщенный текст отца Сергия – ответ на актуальные проблемы: материальные трудности и помощь свыше, семейные неурядицы и способность любить, современная медицина и нравственные дилеммы… Автор не ограничивается готовыми рецептами, а дает самим рассмотреть ситуацию: «Надеяться ли на всемогущество медицины и конкретного врача? Нет, ибо никто из людей не застрахован от ошибки. Надеяться ли на Бога, отвергая помощь врачей? Но Священное Писание говорит: Дай место врачу, ибо и его создал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен (Сир. 38, 12)».

Шутливый тон автора сменяется горячей проповедью, когда мы попадаем в ловушку современных идей. Тогда отец Сергий помогает отделить истинные добродетели от их ложных двойников, проявляя при этом нешуточную эрудицию: «Как дипломированный биолог хочу сказать, что в иммунологии термин «толерантность» обозначает бедственное состояние организма, при котором иммунная система устойчиво воспринимает чужеродный антиген как собственный и не отвечает на него. А иммунодефицит, как известно, приводит к гибели».

Не избегает отец Сергий и острых проблем в обществе и Церкви. Почему батюшка до сих пор нежеланных гость во многих больницах? Как помочь наркозависимому? Стоит ли православному христианину ругать власть? Как относиться к церковной иерархии? Ответы его, как он сам говорит, «предсказуемы, просты и неинтересны», иными словами, традиционны. А вот аргументация столь яркая, что, возможно, многим откроет иную перспективу.

Автор никогда не казнит читателя за сомнения, уныние, слабости. Он и сам делится с нами глубоко личным, неприукрашенным, выстраданным опытом веры. И призывает встать и продолжать путь спасения, ведь «какая печаль способна обаять тех, кто точно знает, что Христос воскрес? Смерть побеждена, ад утратил своё жало, и мы будем воскрешены, чтобы никогда больше не умирать».

Эта книга помогает посмотреть на себя чуть-чуть со стороны. Провести границу между духом времени и вечными истинами. Сбросить груз бесконечных материальных забот и научиться жить проще – по-христиански. И обрести единственный неложный ориентир – веру во Христа. А ведь это и есть прозрение, которое нам дарит «непрозорливый священник» Сергий Адодин.

Приобрести книгу можно, перейдя по ссылке https://vsbook.ru/shop/product/orto-docx-zapiski-neprozorlivogo-svyaschennika

Сайт издательства: http://www.vsbook.ru

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