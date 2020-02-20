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Авторский экскурсионный маршрут по местам славы Александра Невского разработан паломнической службой псковского храма

Паломническая служба воинского храма великого князя Александра Невского разработала авторский экскурсионный маршрут, связанный с главными заслугами в истории Отечества Святого благоверного князя Александра Невского.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей, паломнические группы уже активно вовлекаются в экспедиции. В частности, 27-28 февраля путешествие по маршруту совершили учащиеся 5-х классов Свято Димитриевской православной гимназии г. Москвы.

В ходе экспедиционной поездки ребята побывали в исторически важных местах Пскова и области: школьники познакомились с древним городом, а также с местом, где в 1242 году Александр Ярославович Невский одержал победу в Ледовом побоище на Чудском озере.

Деревня Самолова, ее исторический музей и музей крестьянского быта, никого не оставили равнодушными. После Самолвы и экскурсий по местным музеям школьники и педагоги отправились на берег Чудского озера, в деревню Кобылье Городище, где находится удивительный храм 15 века Михаила Архангела, памятник Александру Невскому.

Следующим пунктом маршрута стала гора Соколиха памятник Александру Ярославовичу и его дружине.

Добавим, что школьники намерены вернуться на Псковщину. В следующий раз они планируют посетить родовой дом старца отца Николая Гурьянова в деревне Чудские заходы: эту землю в 13 веке прославил Александр Невский и вновь озарил ярким светом в веке 20-м великий старец и подвижник веры и благочестия отец Николай Гурьянов.

Напомним, в 2021 году Россия будет торжественно отмечать 800-летие со дня рождения святого Александра Невского.