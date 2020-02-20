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Англоязычный фильм о святынях Пскова создали студенты и преподаватели теологического факультета ПсковГУ

Студенты и преподаватели теологического факультета ПсковГУ представили созданный ими англоязычный фильм «Holy Places Of Pskov Region», посвященный святыням Пскова.

В видеофильме рассказывается о Пскове, основных вехах его истории, о Псковской духовной семинарии, которую закончил святейший патриарх Тихон (в миру Василий Иванович Беллавин), о жизни теологического факультета ПсковГУ. Кроме того, участники ролика делятся своими знаниями о псковских храмах: Троицком соборе, храме Анастасии Узорешительницы, св.князя Александра Невского, св.Василия на горке, о Мирожском монастыре. Рассказывают они и о современном укладе жизни прихожан и учащихся воскресных школ.

Студенты и педагоги приглашают зрителей посетить Псковскую землю и стать гостями теологического факультета.