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Сайт, посвященный памяти старца Иоанна Крестьянкина, появился в сети Интернет

Сайт http://otetsioann.ru/, посвященный памяти старца Иоанна Крестьянкина, начал работу в сети Интернет.

На портале размещена история жизни знаменитого насельника Псково-Печерского монастыря, фотографии, видео- и аудиозаписи. Также на новом сайте вы найдете большое количество текстов в электронном формате - это книги, написанные самим старцем, его письма и проповеди, а также научные труды о нем.

В закладке «Документы» размещен обширный корпус справок, анкет и данных, связанных с жизненным путем о.Иоанна.

Кроме того, у любого посетителя есть возможность оставить на сайте свою историю, связанную с именем известного старца. Если у вас есть неопубликованные фотографии, аудио или видеозаписи, письма от батюшки, которыми вы можете поделиться со всеми, присылайте их на электронный адрес: augustinus@me.com игумену Августину.

Добавим, сайт памяти о.Иоанна ранее уже существовал онлайн. В настоящий момент Интернет-портал обновлен, дополнен новой информацией, которая продолжает пополняться.

Напомним, 11 апреля Псково-Печерский монастырь отметит 110-летие ос дня рождения старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Архимандрит Иоанн - священнослужитель Русской православной церкви. Около сорока лет был насельником Псково-Печерского монастыря. Один из наиболее почитаемых старцев Русской православной церкви в конце XX — начале XXI веков.