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О старейшем священнике Псковской епархии рассказал проект «Несвятые святые – наши дни». ВИДЕО

13.10.2020 09:14|ПсковКомментариев: 0

Вышла в свет очередная серия проекта «Несвятые святые – наши дни», который реализуется православным издательством «Вольный странник».

В 16-й серии свою историю рассказывает старейший священник Псковской епархии, протоиерей Евгений Пелешев. В этом году батюшке исполнится 90 лет.

Отец Евгений родился 13 декабря 1930 года в Эстонии, воспитывался в глубоко верующей семье. При эвакуации во время войны семья оказалась рядом с Пюхтицким монастырем, где Евгений освоил эстонский язык и полюбил церковные службы. В 1946 году он пришел в Псково-Печерский монастырь и до 1951 года был послушником Псково-Печерской обители.

После окончания двух классов семинарии Евгений Федорович Пелешев был возведен в священный сан для служения на приходе в Залесье, в семи километрах от Печор, где он прослужил 20 лет. В 1975 году отец Евгений был переведен в печорский храм великомученицы Варвары, где служит до сего дня.

Батюшка является старейшим жителем Печор – он прожил здесь 75 лет. За эти годы он имел возможность общения с великими старцами, а также известными церковными деятелями. Среди них - святейший Патриарх Пимен (Извеков), Патриарх Алексий II, прп.Симеон Псково-Печерский, схиигумен Савва (Остапенко), митрополит Вениамин (Федченков), схиархимандрит Агапий (Агапов), архимандрит Иоанн (Крестьянкин) и многие другие.

Теги: #Псковская епархия #церковь #Вольный странник
Источник: Псковская Лента Новостей
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