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Епархия приглашает пожилых псковичей стать участниками проекта «Нет лет…»

В рамках социальных проектов регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Псковской области при храме Михаила и Гавриила Архангелов (с Городца) города Пскова функционирует Школа третьего возраста (в рамках Университета третьего возраста), основными целями работы которой являются повышение уровня и качества жизни граждан старшего поколения, их социальная адаптация и сохранение активной жизненной позиции.

Начиная с 14 октября Школа третьего возраста возобновила свою работу и включилась в реализацию очередного социального проекта «Нет лет…», направленного на улучшение качества жизни пенсионеров Псковской области путем создания условий для сохранения физических и когнитивных функций организма.

Одним из направлений проекта «Нет лет…» является привлечение граждан старшего поколения псковского региона к мероприятиям, тренингам, занятиям, направленным на профилактику когнитивных нарушений. Изучение иностранного языка в ходе регулярных занятий в духовной и благодатной атмосфере позволяет существенно улучшить состояние памяти, внимания и речи пожилых людей, а также активизировать их мыслительную и познавательную деятельность, отметили организаторы.

Сегодня и государственные, и религиозные организации считают необходимым уделить серьезное внимание, проявить заботу и оказать помощь старшему поколению, которое является носителем знания, опыта и выступает хранителем важнейших духовно-нравственных ценностей.

Занятия проходят каждую среду с 9.30 до 11.00 в кабинете Воскресной школы при храме архангелов Михаила и Гавриила города Пскова.