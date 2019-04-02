Церковь / Из первых уст

Отец Олег Тэор: Есть такое слово - «надо»

С отцом Олегом Тэором мы беседовали теплым мартовским днем прямо на месте его службы - в воинском храме Александра Невского. Разговор наш время от времени прерывался: прихожане хотели спросить у него совета, обращались за благословением и добрым словом.

Это были люди самых разных возрастов: пожилая женщина, которая, по ее словам, приезжает сюда, на Завеличье, с улицы Гагарина - потому что ей нравится именно здесь, молодая пара, ребята в военной форме, даже школьники. Один из них, Димитрий, рассказал, что учится в девятом классе, что в храм вообще приходит много подростков, приезжают сверстники из Эстонии, Белоруссии. С недетской серьезностью объяснил мне: «Когда человек приходит в храм - он сразу чувствует, что нашел то, что искал».

Оценив весь масштаб ежедневного общения и служения, я не удержалась, задала отцу Олегу нескромный вопрос о возрасте. И услышала скромный ответ: до ста осталось двадцать пять. За эти годы он многое повидал, не на одну жизнь хватило бы...

Видеть людей

- Отец Олег, откуда вы родом?

- Я родился на реке Волге в городе Рыбинске Ярославской области. Дом и сейчас сохранился на том же месте. Крестили меня 10 января, во время войны, в 1944 году. Младенцем привезли в Псковскую область, Плюсский район. В деревне всегда были верующие. Я церковь посещал еще до школы, ходил через лес в храм за 14 километров.

- Кем вы мечтали стать в детстве?

- Я не задумывался о профессии, ходил в школу, особых данных и способностей у меня не было. В церкви требовался хороший слух и певческий голос, а у меня этого не было.

Когда в школе сдавал последний экзамен, меня забрали в армию, чтобы не ушел в семинарию. Четыре года служил в Кронштадте, там церквей не было. В военкомате и сказали, чтобы посылали туда, где церквей нет. Потом работал на Адмиралтейском заводе. Собирал корпуса судов, даже атомных подлодок. Несколько лет там отработал.

- Почему все-таки решили связать свою судьбу с Церковью?

- В это время везде стали закрывать православные храмы - ждали, когда священник умрет, или провокации какие-нибудь устраивали против служителей, чтобы лишний замок не висел на храме. Я решил, что пойду в семинарию Троице-Сергиевой лавры. Учился заочно - мне так посоветовали, потому что в то время преследовали за каждую мелочь.

Я жил тогда в Гдовском районе, там, где проходило Ледовое побоище. В деревне стоял самый древний храм в области. На приходе я работал сторожем, пономарем. Митрополит Иоанн (Разумов) хотел, чтобы эта церковь не закрывалась, так как она связана с именем Александра Невского.

В 1970 году меня посвятили в диаконы в Михайловском соборе Псково-Печерского монастыря. Вокруг престола меня водил отец Нафанаил, о котором митрополит Тихон рассказывал в книге «Несвятые святые» - я его с детства знал, записочки ему писал в монастырь и посылал по почте бандероли с записочками на Пост. 10 дней в этом сане я прослужил в Псково-Печерском монастыре. А на Троицу меня рукоположили в священника в Пскове в Троицком соборе. Вокруг престола меня водил отец Иоанн (Крестьянкин), будущий архимандрит, известный старец.

Затем владыка послал меня в село Белое Дновского района. Там постоянно менялись священники, за несколько лет их там побывало больше десяти. Митрополит Иоанн сказал - «Съезди, посмотри». Я сказал: «Смотреть не буду - буду служить». Зиму я пробыл там, сильно простыл, до сих пор проблемы со здоровьем.

После Белого несколько месяцев я служил в Варлаамской церкви. Там мы развили большую деятельность. В храме не было воды - приходилось носить воду коромыслами через улицу Поземского. Мы провели водопровод, стало легче. А затем меня взяли в Троицкий собор. Там я прослужил около 20 лет.

- Бывали в вашей жизни моменты сомнения? Как вы их преодолевали?

- Бывали, конечно, но я считаю так: надо - значит, иду. Моя учительница по русскому языку в сельской школе Зоя Ивановна (она была во время войны пулеметчицей) так говорила: «Надо». Она вообще говорила так, что далеко по всей деревне слышно было.

- Вы любите читать? Что сейчас читаете?

- В основном церковную литературу, новинки, газеты просматриваю, журнал «Душа».

- А любимый предмет какой в школе был?

- Черчение. Я смотрю на предмет - и насквозь его вижу.

- Человека тоже так видите?

- Здесь все сложнее (улыбается).

Воинский храм

- Как давно вы служите в храме Александра Невского? Для большинства коренных псковичей вы неразрывно связаны именно с этим храмом, его не представить без вас.

- Здесь я служу уже около 27 лет. В храме была когда-то гауптвахта, после войны располагался Дом офицеров. Хотели здесь сделать универмаг, органный зал предлагали устроить.

Но к 90-м годам здание уже никому не нужно было, его хотели снести, даже солдаты приходили к храму с приспособлениями для сноса, но ничего не получилось: стены оказались очень крепкими.

Когда перестали преследовать Православную Церковь, все храмы, посвященные памяти Александра Невского, попросили вернуть Церкви. Я также выступил с просьбой сохранить храм. Если вдуматься: главные храмы в Болгарии, Грузии, Прибалтике - все в честь Александра Невского...

Военные долго отсюда не выходили, у них был здесь склад. От тяжести нагрузок по полу даже трещины пошли, которые до сих пор хорошо видны. До того, как все было вывезено, мы службы проводили на улице, в любую погоду. Смотрели, с какой стороны ветер дует - и служили с противоположной. С 13 марта 1992 года, наконец, начались службы в храме, с тех пор храм не закрывался, богослужения проходят ежедневно.

- Что хорошего вспоминается за долгие годы служения?

- Много хорошего было... В юбилейный год Ледового побоища храм посетил патриарх Алексий II. В храме стояли леса до купола, думали тогда, что с ними делать. Но патриарх так и совершил служение, леса не помешали. Вот еще радость: недавно две иконы новые в Московской области для храма написали. А еще две - их раньше привезли, из села во Владимирской области.

С верой в молодежь

- Много молодых приходит сегодня в храм?

- Много! Учатся в воскресной школе, у нас есть два хора - детский и молодежный, недавно образовался казачий хор, в нем поет 6 человек.

- Чем сегодня церковь может отвлечь молодежь от Интернета и компьютерных игр?

- А вот вам сейчас расскажет наш прихожанин (к отцу Олегу как раз подходит за благословением молодой мужчина. В ответ на его просьбу рассказывает: «Родители детей в храм приводят, дети - друзей. Многие здесь и пару себе находят, женятся, потом своих детей несут в церковь. В храме часто проводят мероприятия, спевки, выступления хора алтарников, молодежного хора. Казаки организуют походы. Во время этих встреч и знакомимся с православием»).

- Отец Олег, что бы вы посоветовали современной молодежи Пскова?

- Жить по закону Божию.

- А как прийти к этому пониманию?

- Посмотреть на образцы.

- Сейчас по сравнению с советским временем больше верующих людей или меньше, по вашему ощущению?

- Народ и в советское время был верующий, тогда еще дореволюционной закалки люди были, которые помнили традиции дедов. Сейчас другие поколения: есть и очень верующие, и атеисты, и коммунисты - вон недалеко от храма человека красный флаг во дворе вывесил.

- Когда родители к вам обращаются с вопросами о детях - кто-то пьет, кто-то разгульную жизнь ведет, что вы им говорите?

- Кому как советую. Кому-то - пример показать или литературу. По воскресеньям мы службу проводим у иконы «Неупиваемая чаша». И общество трезвости при храме есть.

- Знаю, что у вас и библиотека при храме есть?

- Да, и библиотека, и музей! У нас хранится Ветхий Завет Николая II с его пометками, и зубик молочный одного из его детей.

- Что дает вам силы на такую активную работу?

- Люди помогают, которые в храм приходят. Даже если они просто сидят на скамье, в телефоне что-то смотрят - это приятно (отец Олег показывает на мужчину, который внимательно изучает что-то в смартфоне).

- А как вы к современным технологиям относитесь?

- Положительно. Это помогает делать все быстрее. Я, например, сажусь кушать - можно сразу посмотреть, что где произошло. Я и на ПЛН новости читаю.

- Что вас расстраивает в современных новостях?

- Жалко, что несчастные случаи происходят, убийства, пожары. Это большое человеческое горе. Хорошо, что об этом рассказывают - дают предостережение людям.

***

Мы беседовали больше часа. Отец Олег рассказывал не только о своей жизни и жизненных принципах. С гордостью говорил об иконостасе храма Александра Невского. Вот икона - партизанская, из Дновского района. Писатель Станислав Золотцев долго смотрел на нее и узнал: эта икона какое-то время находилась у них дома. После долгих путешествий оказалась икона в чьем-то чулане. Ее нашли - и принесли отцу Олегу, зная, что он любит старые иконы. Теперь у нее всегда горит негасимая лампада.

Под партизанской висит Сурдегская икона Божией Матери. Как рассказывает священник, однажды в храм пришел незнакомый мужчина и рассказал, что ночью имел видение: Царские врата, икона Божией Матери… И Голос сообщил ему, что перед этой иконой, которую он видит, нужно молиться постоянно о том, чтобы как можно меньше проливалось невинной крови в России… Мужчина стал искать церковь, которую ему в видении показал Господь. Обошел много церквей, но не нашел той, которую искал. И вот, наконец, пришел в храм Александра Невского и сразу узнал и иконостас, и икону.

Мой собеседник и Ветхий Завет Николая II дал мне посмотреть, и трещины в полу церкви показал, и рассказал, где в храме располагалась яма, в которую на гауптвахте сажали провинившихся. Подарил книгу-альбом «Радуга человеколюбия», выпущенную в прошлом году к 110-летию храма, несколько экземпляров любимого журнала «Душа».

Если и присел за время разговора на стульчик, который для него поставили, то ненадолго: отец Олег просто не может сидеть на месте и чинно отвечать на вопросы, он все время в движении, действии, заботе. Как теплый весенний ветер, пронизанный солнцем.

***

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