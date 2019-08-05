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Разговор по душам: для чего в псковских храмах перед крещением обязательно проводятся огласительные беседы

Любой из нас в детстве хоть раз, да слышал от взрослых: «Что ты носишься, как оглашенный?» Произнося это, люди не задумываются над смыслом этой фразы. Между тем, слово «оглашенный» чрезвычайно значимо для церковной жизни: так называют готовящихся к принятию таинства крещения и получающих знания о вероучении через устное научение - оглашение. В настоящее время в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова возрождается практика огласительных бесед. Корреспондент Псковской Ленты Новостей выяснил у священника Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова Артемия Лутченко, для чего и как проходит оглашение в наши дни.

- Отец Артемий, каковы исторические корни оглашения? Для чего применялась эта практика в церковной жизни?

- В христианстве важно сознательное, ответственное принятие существенных моментов духовной жизни - не просто механическое внешнее воспроизведение обряда, а понимание его внутренней сущности. Здесь мы встречаемся с евангельским контрастом между внешним и внутренним, формой и содержанием. Господь говорит: «Я пришел всего человека исцелить». Человек - это единство тела и души, и если наши таинства по своей форме относятся к телесно-материальной, видимой стороне, то мы не должны забывать и о внутреннем их смысле — это одна из основных тем Нового Завета.

Для того чтобы уделить должное внимание и внешнему, и внутреннему, и подготовить человека к принятию таинства, в Церкви существует институт оглашения. О нем известно чуть ли не с апостольских времен. В церкви были особые люди, которые занимались оглашением, то есть научением вере. Память об этой утраченной практике сохранилась в чине Литургии - ежедневно совершаемой в храмах службе. На каждой Литургии возглашается молитва об оглашенных — людях, которые готовятся к принятию таинства крещения. В первые века Церкви подготовка к крещению занимала довольно продолжительное время, и крестили людей не ежедневно, а как правило, в Великую субботу накануне Пасхи.

- Какая судьба ждала практику оглашения в России? Когда и почему она начала исчезать из церковной жизни нашей страны?

- Оглашение изначально возникает как практика научения вере, как формирование мировоззрения у будущих христиан. Исторически в России сложилась ситуация, когда церковь была едина с государством: была сформирована система церковного образования, во всех школах учили закону Божию. Крещение в основном принимали в младенческом возрасте, родители и крестные, как правило, уже были воспитаны в вере поколениями. Естественным образом институт оглашения угас.

Затем произошел слом Российской Империи, начался советский период, когда церковь оказалась удалена из всякого общественного и просветительского поля. Сама деятельность церкви была сильно ограничена, в том числе в силу больших человеческих потерь среди священнослужителей. Практика оглашения полностью прекратилась.

В 90-е годы началось церковное возрождение - люди массово шли в церковь, ежедневно в храмах проводились десятки крещений. Отдельные священники-подвижники проводили огласительные беседы, но объективно в то время церковь была попросту не в силах справиться с задачей научения такого количества людей.

- Почему в наши дни вновь встал вопрос о необходимости оглашения?

- Сейчас возникла очень большая потребность в возрождении этой практики. Сложилась такая ситуация, когда все вроде бы считают себя православными, но при этом многие проживают Православие только лишь как национально-культурную традицию, не затрагивающую мировоззрение человека. Происходит это зачастую не по злой воле человека, а вследствие простого незнания - в этом смысле долг Церкви научить людей. Поэтому официально на синодальном уровне около пяти лет назад было принято решение, согласно которому крещение может совершаться священником только после предварительного оглашения, если мы говорим о взрослых людях. Если речь идет о младенцах — то их человеческую немощь в таинстве крещения восполняют крестные и родители, именно они и должны пройти огласительную беседу.

Смысл и цель оглашения - формирование православного мировоззрения. Понятно, что без собственного действия человека, без его со-трудничества ничего не получается, но наш долг - сориентировать человека, показать дорогу.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон, став нашим епархиальным архиереем, в числе первостепенных задач поставил возрождение и полноценное проведение оглашения в нашей приходской жизни. Это не совсем привычно и для мирян, и для части священников: многие батюшки сильно загружены пастырской и хозяйственной работой. Несмотря на широко распространенное мнение, что священники особо ничем не заняты, это на самом деле хлопотное, тяжелое и, порой, выматывающее занятие. Поэтому иной раз не хватает ни времени, ни сил на огласительные беседы. Иной раз не хватает дара учителя, священники просто не дерзают, потому что боятся испортить хорошее и правильное дело.

- Как налажена практика огласительных бесед в Псковской епархии?

- Владыка Тихон организовал огласительные беседы в Троицком кафедральном соборе. Но такие встречи проводятся и в других храмах Пскова: некоторые городские приходы сами занимаются оглашением.

В соборе огласительные беседы проводятся в рамках работы культурно-просветительского центра. На них мы приглашаем взрослых, желающих принять крещение, а также крестных и родителей малышей. По своему содержанию беседы призваны сориентировать людей в вероучительном плане, пояснить, как православные люди смотрят на жизнь и ее существенные вопросы, что стоит за словами веры, которые мы произносим в церкви. В чине крещения, например, крестные или сам крестящийся человек должен произнести Символ веры - очень древний вероучительный текст на церковно-славянском языке, 12 предложений молитвенного характера. На первой беседе мы как раз и говорим о том мировоззрении, которое стоит за этими предложениями, даем поясняющий комментарий, чтобы люди, слыша или произнося эти слова, могли принять их близко к сердцу, живо представляя, что стоит за ними.

Вторая беседа касается уже вопросов церковной повседневности: во что наша вера должна выливаться в жизни простого человека, горожанина. Это фактически разговор о духовной жизни, о том, чего Церковь ожидает от своих чад.

Каждая беседа длится час. Конечно же, за пару часов всю глубину веры не постигнуть, но задача этих бесед - показать дорогу. Мы не принимаем экзамен, не устраиваем зачет. Господь говорит: «Я стою и стучу у дверей каждого человека, и кто мне откроет, к тому я войду, и мы будем праздновать». И мы так же стучимся, предлагаем, даем, а как с этим люди обойдутся — зависит уже от них.

- Как воспринимают псковичи необходимость прохождения огласительных бесед?

- Мы совершаем огласительные беседы в соборе почти год. Люди очень положительно реагируют. Они с удивлением для себя обнаруживают, что такая возможность есть, что благодаря этой практике можно услышать рассказ о вере современным понятным языком. Люди даже иной раз высказывают пожелание продолжить такие беседы. С осени мы запустим более объемный проект просветительского характера помимо огласительных бесед. Начало этому уже было положено - весной в Троицком соборе проводились встречи Духовной академии для мирян. По сути, это был пробный шар, в наших планах - более продолжительный, серьезный проект, похожий на то, что осуществлялось в Москве в Сретенской семинарии. Лекции просветительского характера, предполагающие живое обсуждение и дискуссию, очень нужны людям.

- Как часто проходят огласительные беседы в соборе?

- Занятия проводятся регулярным образом. Каждая беседа проходит на неделе дважды - в четверг в 19.00, и в субботу в 15.00 мы дублируем ее для тех, кто не смог посетить нас в будний день. На встречи приходят сейчас около 10-20 человек. Когда беседы только начинались, бывало и 1-2 человека приходили.

Периодически случаются форс-мажорные ситуации - тогда, конечно, подстраиваемся под людей, если есть возможность. Мы стараемся всегда идти навстречу: можем специально встретиться помимо этих двух дней, по договоренности. Или же кто-то из наших соборных священников проведет беседу в другой день. В соборе всегда есть дежурный священник. Он не только совершает требы, но и всегда готов к общению с людьми. Наш опыт показывает, что часто, приходя в собор, люди просто хотят поговорить, обсудить какую-то жизненную ситуацию. Бывает, туристы приходят: видят, что собор красивый, большой, что-то глубоко их трогает, и они начинают говорить со священником. При этом сами неожиданно для себя затрагивают очень глубокие темы. Вроде бы человек зашел просто посмотреть на собор, а проговорил два часа о своей жизни.

- Бывает ли так, что человек хочет креститься, но беседовать отказывается? Согласится ли священник покрестить его?

- Я не вспомню такого случая, не встречался мне такой человек. Может, кто-то не очень бы хотел проходить беседу, допустим, из-за занятости, но мы всегда идем навстречу, готовы помочь. Я не встречал случаев отказа или нежелания. В Пскове живут люди хорошие, ответственные. Беседы имеют миссионерскую цель - познакомить людей с христианством. Это такая точка встречи, когда мы можем что-то друг другу дать, поделиться опытом.

Если гипотетически представить, что человек наотрез отказывается беседовать, то в такой ситуации Церковь имела бы полное право отказать в крещении. Мы поговорим, выясним причину, но в случае категорического несогласия человеку в любом храме просто откажут в совершении таинства. И будут правы.

- Для людей, собирающихся венчаться, также действуют определенные требования? Насколько я знаю, такой паре советуют пройти исповедь и причастие?

- Венчание - это таинство, в котором люди получают благословение Церкви на создание семьи. Чтобы достойно прожить этот момент в жизни, мы призываем людей (но ни в коем случае не приказываем) исповедаться и причаститься. Ведь таинство причастия — основа жизни Церкви, а семью мы называем «малой Церковью». И, конечно, это хорошо и правильно - восстановить свое общение с Церковью в причастии перед тем, как начинать строить свою «малую Церковь». По крайней мере, это еще одна точка встречи, когда мы можем людям сказать что-то хорошее и правильное.

- Часто ли сейчас венчаются?

- Не часто. Венчания периодически бывают, но не каждый день. Такого бума, как в 90-е годы, нет. В месяц, может, 2-3 пары. Крещения совершаются гораздо чаще. В основном крестят младенцев. Но встречаются среди крещающихся и взрослые люди.