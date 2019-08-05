←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Из первых уст 05.08.2019 09:150 Разговор по душам: для чего в псковских храмах перед крещением обязательно проводятся огласительные беседы 05.08.2019 09:150 Разговор по душам: для чего в псковских храмах перед крещением обязательно проводятся огласительные беседы 15.07.2019 11:200 О псковском служении, трех заповедях отца Иринея и самолвовской ухе - интервью с руководителем волонтерского проекта «Родная земля» 08.07.2019 19:100 Совершенно триумфально вошел Псков в номинацию особо охраняемых памятников ЮНЕСКО - митрополит Псковский и Порховский Тихон 28.06.2019 10:392 Культура оказалась вне потребности современного человека - вот в чем беда: настоятель храма святителя Николая в Любятово 27.06.2019 10:542 Страдающее средневековье по-псковски: храм Козьмы и Дамиана на Гремячей горе
Церковь / Из первых уст

Разговор по душам: для чего в псковских храмах перед крещением обязательно проводятся огласительные беседы

05.08.2019 09:15|ПсковКомментариев: 0

Любой из нас в детстве хоть раз, да слышал от взрослых: «Что ты носишься, как оглашенный?» Произнося это, люди не задумываются над смыслом этой фразы. Между тем, слово «оглашенный» чрезвычайно значимо для церковной жизни: так называют готовящихся к принятию таинства крещения и получающих знания о вероучении через устное научение - оглашение. В настоящее время в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова возрождается практика огласительных бесед. Корреспондент Псковской Ленты Новостей выяснил у священника Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова Артемия Лутченко, для чего и как проходит оглашение в наши дни.

- Отец Артемий, каковы исторические корни оглашения? Для чего применялась эта практика в церковной жизни?

- В христианстве важно сознательное, ответственное принятие существенных моментов духовной жизни - не просто механическое внешнее воспроизведение обряда, а понимание его внутренней сущности. Здесь мы встречаемся с евангельским контрастом между внешним и внутренним, формой и содержанием. Господь говорит: «Я пришел всего человека исцелить». Человек - это единство тела и души, и если наши таинства по своей форме относятся к телесно-материальной, видимой стороне, то мы не должны забывать и о внутреннем их смысле — это одна из основных тем Нового Завета.

Для того чтобы уделить должное внимание и внешнему, и внутреннему, и подготовить человека к принятию таинства, в Церкви существует институт оглашения. О нем известно чуть ли не с апостольских времен. В церкви были особые люди, которые занимались оглашением, то есть научением вере. Память об этой утраченной практике сохранилась в чине Литургии - ежедневно совершаемой в храмах службе. На каждой Литургии возглашается молитва об оглашенных — людях, которые готовятся к принятию таинства крещения. В первые века Церкви подготовка к крещению занимала довольно продолжительное время, и крестили людей не ежедневно, а как правило, в Великую субботу накануне Пасхи.

- Какая судьба ждала практику оглашения в России? Когда и почему она начала исчезать из церковной жизни нашей страны?

- Оглашение изначально возникает как практика научения вере, как формирование мировоззрения у будущих христиан. Исторически в России сложилась ситуация, когда церковь была едина с государством: была сформирована система церковного образования, во всех школах  учили закону Божию. Крещение в основном принимали в младенческом возрасте, родители и крестные, как правило, уже были воспитаны в вере поколениями. Естественным образом институт оглашения угас.

Затем произошел слом Российской Империи, начался советский период, когда церковь оказалась удалена из всякого общественного и просветительского поля. Сама деятельность церкви была сильно ограничена, в том числе в силу больших человеческих потерь среди священнослужителей. Практика оглашения полностью прекратилась.

В 90-е годы началось церковное возрождение - люди массово шли в церковь, ежедневно в храмах проводились десятки крещений. Отдельные священники-подвижники проводили огласительные беседы, но объективно в то время церковь была попросту не в силах справиться с задачей научения такого количества людей.

- Почему в наши дни вновь встал вопрос о необходимости оглашения?

- Сейчас возникла очень большая потребность в возрождении этой практики. Сложилась такая ситуация, когда все вроде бы считают себя православными, но при этом многие проживают Православие только лишь как национально-культурную традицию,  не затрагивающую мировоззрение человека. Происходит это зачастую не по злой воле человека, а вследствие простого незнания - в этом смысле долг Церкви научить людей. Поэтому официально на синодальном уровне около пяти лет назад было принято решение, согласно которому крещение может совершаться священником только после предварительного оглашения, если мы говорим о взрослых людях. Если речь идет о младенцах — то их человеческую немощь в таинстве крещения восполняют крестные и родители, именно они и должны пройти огласительную беседу.

Смысл и цель оглашения - формирование православного мировоззрения. Понятно, что без собственного действия человека, без его со-трудничества ничего не получается, но наш долг -  сориентировать человека, показать дорогу.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон, став нашим епархиальным архиереем, в числе первостепенных задач поставил возрождение и полноценное проведение оглашения в нашей приходской жизни. Это не совсем привычно и для мирян, и для части священников: многие батюшки сильно загружены пастырской и хозяйственной работой. Несмотря на широко распространенное мнение, что священники особо ничем не заняты, это на самом деле хлопотное, тяжелое и, порой, выматывающее занятие. Поэтому иной раз не хватает ни времени, ни сил на огласительные беседы. Иной раз не хватает дара учителя, священники просто не дерзают, потому что боятся испортить хорошее и правильное дело.  

- Как налажена практика огласительных бесед в Псковской епархии?

- Владыка Тихон организовал огласительные беседы в Троицком кафедральном соборе. Но такие встречи проводятся и в других храмах Пскова: некоторые городские приходы сами занимаются оглашением.

В соборе огласительные беседы проводятся в рамках работы культурно-просветительского центра. На них мы приглашаем взрослых, желающих принять крещение, а также крестных и родителей малышей. По своему содержанию беседы призваны сориентировать людей в вероучительном плане, пояснить, как православные люди смотрят на жизнь и ее существенные вопросы, что стоит за  словами веры, которые мы произносим в церкви. В чине крещения, например, крестные или сам крестящийся человек должен произнести Символ веры - очень древний вероучительный текст на церковно-славянском языке, 12 предложений молитвенного характера. На первой беседе мы как раз и говорим о том мировоззрении, которое стоит за этими предложениями, даем поясняющий комментарий, чтобы люди, слыша или произнося эти слова, могли принять их близко к сердцу, живо представляя, что стоит за ними.

Вторая беседа касается уже вопросов церковной повседневности: во что наша вера должна выливаться в жизни простого человека, горожанина. Это фактически разговор о духовной жизни, о том, чего Церковь ожидает от своих чад.

Каждая беседа длится час. Конечно же, за пару часов всю глубину веры не постигнуть, но задача этих бесед - показать дорогу. Мы не принимаем экзамен, не устраиваем зачет. Господь говорит: «Я стою и стучу у дверей каждого человека, и кто мне откроет, к тому я войду, и мы будем праздновать». И мы так же стучимся, предлагаем, даем, а как с этим люди обойдутся — зависит уже от них.

- Как воспринимают псковичи необходимость прохождения огласительных бесед?

- Мы совершаем огласительные беседы в соборе почти год. Люди очень положительно реагируют. Они с удивлением для себя обнаруживают, что такая возможность есть, что благодаря этой практике можно услышать рассказ о вере современным понятным языком. Люди даже иной раз высказывают пожелание продолжить такие беседы. С осени мы запустим более объемный проект просветительского характера помимо огласительных бесед. Начало этому уже было положено - весной в Троицком соборе проводились встречи Духовной академии для мирян. По сути, это был пробный шар, в наших планах - более продолжительный, серьезный проект, похожий на то, что осуществлялось в Москве в Сретенской семинарии. Лекции просветительского характера, предполагающие живое обсуждение и дискуссию, очень нужны людям.

- Как часто проходят огласительные беседы в соборе?

- Занятия проводятся регулярным образом. Каждая беседа проходит на неделе дважды - в четверг в 19.00, и в субботу в 15.00 мы дублируем ее для тех, кто не смог посетить нас в будний день. На встречи приходят сейчас около 10-20 человек. Когда беседы только начинались, бывало и 1-2 человека приходили.

Периодически случаются форс-мажорные ситуации - тогда, конечно, подстраиваемся под людей, если есть возможность. Мы стараемся всегда идти навстречу: можем специально встретиться помимо этих двух дней, по договоренности. Или же кто-то из наших соборных священников проведет беседу в другой день. В соборе всегда есть дежурный священник. Он не только совершает требы, но и всегда готов к общению с людьми. Наш опыт показывает, что часто, приходя в собор, люди просто хотят поговорить, обсудить какую-то жизненную ситуацию. Бывает, туристы приходят: видят, что собор красивый, большой, что-то глубоко их трогает, и они начинают говорить со священником. При этом сами неожиданно для себя затрагивают очень глубокие темы. Вроде бы человек зашел просто посмотреть на собор, а проговорил два часа о своей жизни.

- Бывает ли так, что человек хочет креститься, но беседовать отказывается? Согласится ли священник покрестить его?

- Я не вспомню такого случая, не встречался мне такой человек. Может, кто-то не очень бы хотел проходить беседу, допустим, из-за занятости, но мы всегда идем навстречу, готовы помочь. Я не встречал случаев отказа или нежелания. В Пскове живут люди хорошие, ответственные. Беседы имеют миссионерскую цель - познакомить людей с христианством. Это такая точка встречи, когда мы можем что-то друг другу дать, поделиться опытом.

Если гипотетически представить, что человек наотрез отказывается беседовать, то в такой ситуации Церковь имела бы полное право отказать в крещении. Мы поговорим, выясним причину, но в случае категорического несогласия человеку в любом храме просто откажут в совершении таинства. И будут правы.

- Для людей, собирающихся венчаться, также действуют определенные требования? Насколько я знаю, такой паре советуют пройти исповедь и причастие?

- Венчание - это таинство, в котором люди получают благословение Церкви на создание семьи. Чтобы достойно прожить этот момент в жизни, мы призываем людей (но ни в коем случае не приказываем) исповедаться и причаститься. Ведь таинство причастия — основа жизни Церкви, а семью мы называем «малой Церковью». И, конечно, это хорошо и правильно - восстановить свое общение с Церковью в причастии перед тем, как начинать строить свою «малую Церковь». По крайней мере, это еще одна точка встречи, когда мы можем людям сказать что-то хорошее и правильное.

- Часто ли сейчас венчаются?

- Не часто. Венчания периодически бывают, но не каждый день. Такого бума, как в 90-е годы, нет. В месяц, может, 2-3 пары. Крещения совершаются гораздо чаще. В основном крестят младенцев. Но встречаются среди крещающихся и взрослые люди.

Теги: #РПЦ #Псковская епархия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
05.08.2019, 09:150 Разговор по душам: для чего в псковских храмах перед крещением обязательно проводятся огласительные беседы 04.08.2019, 12:290 Звезда сериала «Счастливы вместе» отметила день рождения в Печорах 03.08.2019, 12:330 В паломническую поездку в Крыпецкий монастырь приглашают псковичей 02.08.2019, 17:190 Первый канал приехал на съемки в Псково-Печерский монастырь
02.08.2019, 16:410 Митрополит Псковский и Порховский Тихон отчитался о деятельности епархиальных древлехранителей 02.08.2019, 16:190 Особые службы прошли в Псковской епархии в честь обретения мощей Серафима Саровского 01.08.2019, 22:240 У проекта «Волонтеры культуры» в Псково-Печерском монастыре появился собственный гимн  31.07.2019, 11:531 «Волонтером культуры» можно стать дважды - как это сделать
30.07.2019, 15:480 Главные вещи 29.07.2019, 13:150 Псковичей и гостей города приглашают на престольный праздник в Творожковский монастырь 29.07.2019, 11:292 Премьера спектакля по пьесе Тихона Шевкунова состоялась в Крыму 29.07.2019, 09:341 10 интересных фактов о Святогорском монастыре: к 450-летию обители
27.07.2019, 21:000 Праздник состоялся у церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей башни 27.07.2019, 19:300 Приемные экзамены в Сретенскую духовную семинарию состоялись в Псково-Печерском монастыре 27.07.2019, 18:421 Стартовала вторая сессия проекта «Волонтеры наследия» 24.07.2019, 21:370 В Пскове состоится презентация монографии о духовных учителях протоиерея Павла Адельгейма
24.07.2019, 19:450 Празднование Дня святой княгини Ольги в Псковском кремле прошло при большом скоплении народа. ФОТО 23.07.2019, 20:500 Водосвятный молебен и концерт колокольных звонов состоялись сегодня на родине княгини Ольги. ФОТО 23.07.2019, 10:080 Стало известно, как пройдет престольный праздник Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове 23.07.2019, 08:250 Водосвятный молебен состоится во вторник на родине княгини Ольги
22.07.2019, 21:140 Во весь голос: как пройдет первый Псковский международный фестиваль колокольного звона 22.07.2019, 19:390 Перейти Великую вброд и побывать у святого Ольгина ключа приглашает псковичей храм Александра Невского 24 июля 22.07.2019, 14:170 «Мы хотим еще»: участники всероссийского проекта «Волонтеры культуры» вошли во вкус жизни в Печорах 20.07.2019, 11:562 В Псковской епархии почтили память святых Царственных Страстотерпцев
19.07.2019, 11:020 На водосвятный молебен в Выбутах можно будет доехать на бесплатном автобусе 18.07.2019, 16:170 Первый Псковский международный фестиваль колокольного звона пройдет 23-24 июля во славу равноапостольной княгини Ольги 17.07.2019, 17:440 Острова спасения: Талабский архипелаг 17.07.2019, 16:430 Подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове сменило адрес
16.07.2019, 19:270 Традиционный крестный ход прошел в Пскове. ФОТО 15.07.2019, 22:000 Уникальный пилотный проект «Волонтеры культуры» стартует в Псковской области 15.07.2019, 19:430 В Пскове пройдут соревнования по русскому жиму и подтягиванию на турнике, посвященные святому монаху-воину Александру Пересвету 15.07.2019, 16:222 Казаки воинского храма св.Александра Невского завоевали награды в первенстве Псковской области по рубке шашкой
15.07.2019, 11:200 О псковском служении, трех заповедях отца Иринея и самолвовской ухе - интервью с руководителем волонтерского проекта «Родная земля» 15.07.2019, 10:330 В Псково-Печерской обители торжественно отметили один из главных монастырских праздников. ФОТО 13.07.2019, 09:520 В июле традиционный ежемесячный крестный ход вокруг города начнется от храма Иоанна Богослова 12.07.2019, 23:550 Крестный ход из Спасо-Елеазаровского монастыря на Талабские острова состоялся сегодня. ФОТО
12.07.2019, 21:420 Тур по страницам книги «Несвятые святые» разрабатывают в паломнической службе Псковской епархии 12.07.2019, 20:340 Завтра в Изборской крепости пройдут заключительные мероприятия волонтерского проекта Сретенского монастыря 12.07.2019, 11:451 Здания на Советской, 62а и 62б переданы в безвозмездное пользование прихода храма Вознесения Христова 11.07.2019, 19:370 В поездки по святым местам Псковской земли и на Валаам приглашает горожан «Вольный странник». РАСПИСАНИЕ
11.07.2019, 17:200 Крестный ход из Спасо-Елеазаровского монастыря на Талабские острова состоится завтра 11.07.2019, 13:040 Престольный праздник пройдет 14 июля в псковском храме, включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО 11.07.2019, 08:000 Архиепископ Монреальский и Канадский возглавит Божественную литургию в Троицком соборе в пятницу 10.07.2019, 15:070 Казаки храма св.Александра Невского выступили с концертной программой в Дно в рамках волонтерского проекта «Родная земля»
10.07.2019, 07:570 Митрополит Тихон вошел в обновленный состав Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы 09.07.2019, 16:460 В двухдневную поездку в Оптину пустынь приглашает псковичей паломническая служба храма Александра Невского 09.07.2019, 14:330 Вторая смена летнего городского православного детского лагеря начнет работу 15 июля 08.07.2019, 19:100 Совершенно триумфально вошел Псков в номинацию особо охраняемых памятников ЮНЕСКО - митрополит Псковский и Порховский Тихон
08.07.2019, 13:160 Посетить святыни Псковской земли приглашает жителей и гостей города экскурсионный центр «Троицкий» приглашает псковичей. РАСПИСАНИЕ 08.07.2019, 12:500 В Писковичах прошел бал-концерт в честь Дня семьи, любви и верности 07.07.2019, 15:530 Концерты ансамбля «Мозаика» пройдут в Дно и Изборске в рамках молодежного проекта московского Сретенского монастыря 06.07.2019, 10:150 Посетить древние храмы и пещеры Псково-Печорской обители приглашают 7 июля жителей и гостей города
05.07.2019, 17:420 Присоединиться к экскурсии в Спасо-Елизаровский монастырь и на остров Залит предлагают псковичам 04.07.2019, 16:000 Участники молодежного волонтерского проекта Московского Сретенского монастыря «Родная Земля» встретились с главой Островского район 03.07.2019, 22:390 Бал-концерт, посвященный Дню семьи и верности, пройдет в Писковичах 03.07.2019, 17:301 Псково-печерские щи, архиерейские котлеты, псковский борканник: чем разнообразить меню в Петров пост
03.07.2019, 16:220 В Гдове завтра пройдет концерт волонтеров проекта «Родная земля» 03.07.2019, 10:410 Сестричество милосердия создано при псковском храме Старое Вознесение 03.07.2019, 08:270 Молодежный хор Сретенского монастыря примет участие в богослужении в Троицком соборе 02.07.2019, 19:130 Миссия выполнима: зачем волонтеры из Москвы едут в псковскую глубинку
02.07.2019, 11:273 Сборка детской и спортивной площадок началась при паломническом центре Псково-Печерского монастыря 02.07.2019, 10:462 Митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов отмечает день рождения 02.07.2019, 08:250 Ансамбль «Мозаика» выступит завтра в Спасо-Елеазаровском монастыре в рамках волонтерского проекта «Родная земля» 01.07.2019, 17:240 Концерты ансамбля «Мозаика» пройдут в деревнях и селах Псковской области в рамках волонтерского проекта «Родная земля»
30.06.2019, 22:320 Традиционный ежемесячный крестный ход прошел вокруг Пскова. ФОТО 28.06.2019, 15:301 Состоялся традиционный ежемесячный крестный ход вокруг Пскова. ФОТО 28.06.2019, 10:392 Культура оказалась вне потребности современного человека - вот в чем беда: настоятель храма святителя Николая в Любятово 27.06.2019, 10:542 Страдающее средневековье по-псковски: храм Козьмы и Дамиана на Гремячей горе
26.06.2019, 10:480 Посетить 23 июля святыни, связанные с жизнью княгини Ольги, приглашает паломническая служба храма Невского 25.06.2019, 20:500 Престольный праздник в честь прп.Онуфрия Мальского прошел в деревне Малы. ФОТО 25.06.2019, 19:250 О княжеском роде Шаховских и усадебном быте расскажут на беседе при храме св.князя Александра Невского 25.06.2019, 11:380 «Умилился душею и прииде в чювство»: Храм Николы Чудотворца в Любятово
24.06.2019, 16:520 Псковичей приглашают 26 июня принять участие в традиционном ежемесячном крестном ходе 24.06.2019, 16:180 ПсковГУ объявил набор на факультет теологии с дополнительной квалификацией музейного и экскурсионного дела 23.06.2019, 12:280 Протоиерей Олег Тэор возглавил заупокойную литию, прошедшую в Пскове в 78-ю годовщину начала Великой Отечественной войны 21.06.2019, 13:470 В семинаре, посвященном проблемам оформления грантовых заявок, приняли участие псковские священники и общественники
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru