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Церковь / Из первых уст

У Пскова очень большое будущее - руководитель Управления проектов Патриаршего совета по культуре

14.02.2020 11:08|ПсковКомментариев: 0

13 февраля псковский зритель на полтора часа переместился в прошлый век, в Испанию, жаркую, полную загадок и тайн, поэзии и музыкальной страсти: на сцене Большого зала Псковского драматического театра впервые был представлен большой литературно-музыкальный спектакль «Я - Федерико Гарсиа Лорка». Автор идеи и сценария - Мигель Паласио, руководитель Управления проектов Патриаршего совета по культуре, советник генерального директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино, автор более 60-ти статей и очерков, переводчик, доктор теологии (ThD).

По его словам, приезд этой постановки в Псков очень логичен. «Я писал сценарий спектакля для Санкт-Петербургской государственной капеллы, где он и был представлен в первый раз в сентябре прошлого года, потом исполнялся в Москве, - рассказал нам Мигель Паласио. - У нас сложились очень хорошие отношения с комитетом по культуре Псковской области, я сюда по работе неоднократно приезжал, и когда мы говорили о том, что есть такой проект - Лорка, музыка, литература, - родилась совместная идея исполнить этот спектакль в замечательном театре Пушкина, который, кстати, тоже упоминается в нашем спектакле. Пушкин переводил «Каменного гостя» на испанский язык, изучал этот иностранный язык и много мечтал об Испании».

Говоря о жанре постановки, автор идеи отметил, что это не совсем спектакль в традиционном привычном понимании. «Это смесь разных жанров, - пояснил Мигель Паласио. - В первую очередь, это посвящение великому поэту, очень интересному человеку, любимому в России - Федерико Гарсиа Лорке. Попытка рассказать его биографию нетривиальным путем. Сам он был блестящим драматургом, артистическим человеком, и мне показалось, что лучше всего раскрыть его личность не путем написания биографии в ЖЗЛ или какой-то серии статей, а попытавшись представить его жизнь так, как он сам очень это любил - через театр, драматургическим методом».

В итоге получился рассказ, повествование, которое перемежается интересными фактами, связанными с Россией: Лорка очень интересовался нашей страной и культурой, в свою очередь, русские и советские творческие люди ощущали с ним неразрывную связь. Еще один неотъемлемый элемент спектакля - музыка. «Когда мы говорим о Лорке, одном из самых музыкальных поэтов в мире, безусловно, без музыки обойтись нельзя, - считает Мигель Паласио. - На его произведения стихи писали музыкальные композиции величайшие композиторы мира, среди них Дмитрий Шостакович, его музыка, конечно же, прозвучит в этом спектакле. Так что это смешение рассказа, музыки, чтения стихов, драматургической игры, это диалог о дружбе Лорки с Сальвадором дали, другими выдающимся людьми, которые были его друзьями, пересечения с русской культурой. Времени и пространства в нашем спектакле нет».

Мигель Паласио известен не только своей общественной, переводческой, литературной и публицистической деятельностью - он является еще и автором идеи и одним из создателей международного маршрута «Святыни неразделённого христианства», который включает наиболее значимые храмы, монастыри и культурные памятники России и Европы, связанные с общехристианскими святыми. «Святыни неразделенного христианства» - первый разработанный в России туристический продукт, претендующий на сертификацию Институтом культурных маршрутов Совета Европы. Конечно, мы не могли не спросить у Мигеля Хайровича о перспективах Пскова как центра притяжения для европейских туристов.

Как сказал наш собеседник, в настоящее время туризм не входит в сферу его приоритетов, но он согласен с тем, что, безусловно, у Пскова очень большое будущее. «У вашего города очень хорошие расположение, вблизи от европейских стран, - сказал Мигель Паласио. - Конечно, у Пскова есть свое очарование - северная архитектура, крепости, Кремль, очень приятная пешеходная часть, даже та, которая примыкает к театру. Думаю, если Псков будет наращивать свою популяризаторскую туристическую деятельность, то можно достигнуть больших высот».

Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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