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Победитель конкурса «За нравственный подвиг учителя»: Педагог – это умение слушать и быть честным

На минувшей неделе в храме Димитрия Мироточивого Солунского состоялось награждение победителя I регионального этапа XV ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». Обладательницей гран-при конкурса стала педагог воскресной школы Анастасия Иванова.

О своей работе, о современных детях и о том, что помогло ей стать победительницей, Анастасия рассказала журналисту Псковской Ленты Новостей.

Возрастать духовно

- Анастасия, почему вы решили принять участие в конкурсе?

- Об этом конкурсе я никогда не слышала. После одного из заседаний объединения воскресных школ ко мне подошла Ольга – секретарь отдела религиозного образования и катехизации - и, зная, что я легка на подъем, что у меня много наработок, а в голове много идей, предложила участие в конкурсе. Немного о нем мне рассказала. Я подумала, что это интересно, и согласилась.

- Какой ваш урок (работа) получил гран-при?

- На конкурс я вышла с методической разработкой занятий: «Путем великого поста: Востани, спяй, воскресни из мертвых, да освятит тебя Христос». Занятия, которые представлены в разработке, предполагают, что дети вместе с родителями проживают события Великого поста, поднимаются по великопостным ступеням и к Пасхе, проделав над собой определенную духовную работу (по возрасту), начинают глубже понимать значимость Воскресения Христова.

Эти занятия рассчитаны на детей от 9 до 12 лет. Разработкой можно пользоваться не только на занятиях в воскресной школе, но и на уроках ОПК и ОДНКНР.

- Что вы почувствовали, узнав о победе?

- Когда мне позвонили и поздравили с победой, не сразу поверила. Только сейчас, получив Архиерейскую грамоту и грамоту от управления образования, осознаю значимость произошедшего.

- В чем вам видится значимость конкурса?

- Я считаю, что данный конкурс значим для педагогов, потому что у них есть возможность, во-первых, поделиться своими наработками и знаниями в области духовно-нравственного воспитания, что очень важно для современного мира. А, во-вторых, и это, безусловно, важнее первого, этот конкурс позволяет самому педагогу возрастать и совершать над собой определённую духовную работу. Он нацеливает переосмыслить свою деятельность и посмотреть на привычную для себя будничную работу совсем с другой стороны.

Послушание учителя

- Как давно вы трудитесь преподавателем воскресной школы?

- Преподавателем воскресной школы я являюсь третий год, непосредственно духовное знание преподаю второй. Это совсем немного, но я вижу в себе определенные изменения. Как мне кажется, в лучшую сторону.

- Что требуется от такого преподавателя (личностные качества, образование)? Чем ваши обязанности отличаются от работы школьного учителя?

- Быть преподавателем воскресной школы – очень ответственное занятие. Я к нему отношусь как к послушанию. Безусловно, преподавание в воскресной школе требует духовного образования. Прочитать самому, к примеру, Священное Писание или жития святых отцов, потом задать своему духовнику или священнику вопросы по нему или, что еще хуже, попытаться разобраться во всем самому, как мне кажется, непрофессионально и безответственно. Это знание очень специфическое и намного глубже остальных. Это я говорю как слушатель ОДО Московской духовной академии.

Мой преподаватель по православной педагогике Олег Анатольевич Суханов говорит, что педагог должен быть честным перед самим собой. Я с ним полностью в этом согласна. Важно помнить, что мы являемся носителями Образа Божия, этому учит мой любимейший педагог Андрей Анатольевич Остапенко. Кроме того, важно знать возрастные и психологические особенности учащихся, уметь мастерить руками, выразительно читать, обладать неиссякаемой энергией и воображением, а еще неплохо бы уметь петь, сочинять (все что угодно) и многое-многое другое. И все это должен совмещать один человек.

Мои обязанности, на первый взгляд, проще, чем у школьного учителя (это я говорю как школьный учитель): мне не надо возиться с документацией учеников, проверять их тетради, заполнять бесконечные отчеты. Но на самом деле ответственности у меня как преподавателя воскресной школы больше: от меня во многом зависит то, как придет ребенок (и даже в какой-то степени его родители) к Богу и останется ли он в храме, когда вырастет. И причем не просто останется, исполняя церковные таинства механически, а останется душой и, образно говоря, прорастет в Церкви.

- Вы помните свой первый урок?

- Я не помню свой первый урок, просто потому что я такой человек, что не придаю этому значения. Повторюсь еще раз, для меня это послушание, которое я стараюсь выполнять, вкладывая в него душу.

Воскресная школа с нуля

- Сегодня многие учителя обычных школ говорят о том, что современные дети привыкли не учиться, а развлекаться, соответственно и уроки стараются строить - с элементами игры. Как с этим обстоит дело в воскресных школах? Вы учите, развлекаете, поучаете, советуете или играете?

- Как учитель в светской школе, с сожалением должна согласиться с коллегами, что современные дети действительно привыкли играть, и большинство из них не научено учиться. Воскресная школа – это необязательное образование. Сюда родители приводят детей с определенной целью. Да, это те же дети, что и в садах и школах. Да, они привыкли играть. И на своих занятиях лично я совмещаю богословское знание, адаптируя его для детей, и игру, а точнее даже творчество. Это помогает усвоить, закрепить, строить аналогии, развивать творческое мышление. Для своих занятий я беру элементы ФГОС, потому что в рамках дополнительного образования, на мой взгляд, он уместен. Мне хочется верить, что детей я в какой-то степени наставляю.

- Что для вас главное в процессе общения с детьми?

- Главное в процессе общения с детьми – умение слушать их, слышать и быть, опять-таки, честной с ними. Я не отличаюсь какой-то внутренней нежностью, не люблю «сюсюканий», но это далеко не главное для того, чтобы найти общий язык с ребенком.

- Сколько у вас сегодня учеников в воскресной школе? Как они учатся - с усердием?

- Сейчас я являюсь преподавателем воскресной школы при храме Димитрия Солунского (на Плехановском посаде, 74). На сегодняшний день у нас 9 учеников. Учитывая, что здесь никогда не было воскресной школы для детей, и мы с настоятелем храма о. Александром Николаевым и матушкой Натальей создаем ее с нуля, то это для четырех занятий очень неплохо.

Конечно же, детей со временем будет больше, и мы с радостью примем к себе детей от 4 до 14 лет. В прошлом ко мне в воскресную школу при другом храме ходило 26 человек. Дети стараются, и очень интересно наблюдать, как они с усердием, а иногда испуганными глазами, пытаются дать детские ответы на мои далеко недетские вопросы. Точно могу сказать, что все ждут заключительную часть занятия, где мы закрепляем пройденный материал, что-то творя и создавая своими руками. Уходят все довольные и счастливые, а главное – со знанием!

- Каковы ваши дальнейшие педагогические планы?

- Я планирую нести послушание преподавателя воскресной школы, продолжать участвовать с детьми в детских конкурсах, делиться с ними своими знаниями, обогатить свой конкурсный материал новыми наработками, со временем хотелось бы расширить воскресную школу, а там, как Бог даст.

Кроме того, на базе храма я в формате онлайн в социальной сети «ВКонтакте» в группе храма Димитрия Солунского читаю курс лекций «Православие и христианство в мировой литературе» (как продолжение и расширение прошлогоднего курса) и хочу продолжить заниматься этим делом. Планирую их читать на ютуб-канале нашего храма, но для этого нам надо собрать подписчиков. Конечно, самой хочется развиваться как педагогу воскресной школы и возрастать в духовном плане.

Беседовала Елена Никитина