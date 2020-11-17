←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Из первых уст 17.11.2020 11:130 Победитель конкурса «За нравственный подвиг учителя»: Педагог – это умение слушать и быть честным 17.11.2020 11:130 Победитель конкурса «За нравственный подвиг учителя»: Педагог – это умение слушать и быть честным 10.11.2020 16:540 Душевные концерты: в регионе прошли выступления хора Псково-Печерского монастыря 04.11.2020 12:310 Псков в Петербурге: Андрей Лебедев рассказал о своих работах на выставке «Собор церковного искусства» 03.11.2020 23:151 Митрополит Тихон прокомментировал слухи о скором переводе в Санкт-Петербург 29.10.2020 19:370 Фильм-проповедь: в Пскове и Печорах организован показ уникальной кинокартины
Церковь / Из первых уст

Победитель конкурса «За нравственный подвиг учителя»: Педагог – это умение слушать и быть честным

17.11.2020 11:13|ПсковКомментариев: 0

На минувшей неделе в храме Димитрия Мироточивого Солунского состоялось награждение победителя I регионального этапа XV ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». Обладательницей гран-при конкурса стала педагог воскресной школы Анастасия Иванова.

О своей работе, о современных детях и о том, что помогло ей стать победительницей, Анастасия рассказала журналисту Псковской Ленты Новостей.

Возрастать духовно

-  Анастасия, почему вы решили принять участие в конкурсе?

- Об этом конкурсе я никогда не слышала. После одного из заседаний объединения воскресных школ ко мне подошла Ольга – секретарь отдела религиозного образования и катехизации - и, зная, что я легка на подъем, что у меня много наработок, а в голове много идей, предложила участие в конкурсе. Немного о нем мне рассказала. Я подумала, что это интересно, и согласилась.

- Какой ваш урок (работа) получил гран-при?

- На конкурс я вышла с методической разработкой занятий: «Путем великого поста: Востани, спяй, воскресни из мертвых, да освятит тебя Христос». Занятия, которые представлены в разработке, предполагают, что дети вместе с родителями проживают события Великого поста, поднимаются по великопостным ступеням и к Пасхе, проделав над собой определенную духовную работу (по возрасту), начинают глубже понимать значимость Воскресения Христова.

Эти занятия рассчитаны на детей от 9 до 12 лет. Разработкой можно пользоваться не только на занятиях в воскресной школе, но и на уроках ОПК и ОДНКНР.

- Что вы почувствовали, узнав о победе?

- Когда мне позвонили и поздравили с победой, не сразу поверила. Только сейчас, получив Архиерейскую грамоту и грамоту от управления образования, осознаю значимость произошедшего.

- В чем вам видится значимость конкурса?

- Я считаю, что данный конкурс значим для педагогов, потому что у них есть возможность, во-первых, поделиться своими наработками и знаниями в области духовно-нравственного воспитания, что очень важно для современного мира. А, во-вторых, и это, безусловно, важнее первого, этот конкурс позволяет самому педагогу возрастать и совершать над собой определённую духовную работу. Он нацеливает переосмыслить свою деятельность и посмотреть на привычную для себя будничную работу совсем с другой стороны.

Послушание учителя

- Как давно вы трудитесь преподавателем воскресной школы?

- Преподавателем воскресной школы я являюсь третий год, непосредственно духовное знание преподаю второй. Это совсем немного, но я вижу в себе определенные изменения. Как мне кажется, в лучшую сторону.

- Что требуется от такого преподавателя (личностные качества, образование)? Чем ваши обязанности отличаются от работы школьного учителя?

- Быть преподавателем воскресной школы – очень ответственное занятие. Я к нему отношусь как к послушанию. Безусловно, преподавание в воскресной школе требует духовного образования. Прочитать самому, к примеру, Священное Писание или жития святых отцов, потом задать своему духовнику или священнику вопросы по нему или, что еще хуже, попытаться разобраться во всем самому, как мне кажется, непрофессионально и безответственно. Это знание очень специфическое и намного глубже остальных. Это я говорю как слушатель ОДО Московской духовной академии.

Мой преподаватель по православной педагогике Олег Анатольевич Суханов говорит, что педагог должен быть честным перед самим собой. Я с ним полностью в этом согласна. Важно помнить, что мы являемся носителями Образа Божия, этому учит мой любимейший педагог Андрей Анатольевич Остапенко. Кроме того, важно знать возрастные и психологические особенности учащихся, уметь мастерить руками, выразительно читать, обладать неиссякаемой энергией и воображением, а еще неплохо бы уметь петь, сочинять (все что угодно) и многое-многое другое. И все это должен совмещать один человек.

Мои обязанности, на первый взгляд, проще, чем у школьного учителя (это я говорю как школьный учитель): мне не надо возиться с документацией учеников, проверять их тетради, заполнять бесконечные отчеты. Но на самом деле ответственности у меня как преподавателя воскресной школы больше: от меня во многом зависит то, как придет ребенок (и даже в какой-то степени его родители) к Богу и останется ли он в храме, когда вырастет. И причем не просто останется, исполняя церковные таинства механически, а останется душой и, образно говоря, прорастет в Церкви. 

- Вы помните свой первый урок?

- Я не помню свой первый урок, просто потому что я такой человек, что не придаю этому значения. Повторюсь еще раз, для меня это послушание, которое я стараюсь выполнять, вкладывая в него душу.

Воскресная школа с нуля

- Сегодня многие учителя обычных школ говорят о том, что современные дети привыкли не учиться, а развлекаться, соответственно и уроки стараются строить - с элементами игры. Как с этим обстоит дело в воскресных школах? Вы учите, развлекаете, поучаете, советуете или играете?

- Как учитель в светской школе, с сожалением должна согласиться с коллегами, что современные дети действительно привыкли играть, и большинство из них не научено учиться. Воскресная школа – это необязательное образование. Сюда родители приводят детей с определенной целью. Да, это те же дети, что и в садах и школах. Да, они привыкли играть. И на своих занятиях лично я совмещаю богословское знание, адаптируя его для детей, и игру, а точнее даже творчество. Это помогает усвоить, закрепить, строить аналогии, развивать творческое мышление. Для своих занятий я беру элементы ФГОС, потому что в рамках дополнительного образования, на мой взгляд, он уместен. Мне хочется верить, что детей я в какой-то степени наставляю.

- Что для вас главное в процессе общения с детьми?

- Главное в процессе общения с детьми – умение слушать их, слышать и быть, опять-таки, честной с ними. Я не отличаюсь какой-то внутренней нежностью, не люблю «сюсюканий», но это далеко не главное для того, чтобы найти общий язык с ребенком.

- Сколько у вас сегодня учеников в воскресной школе? Как они учатся - с усердием?

- Сейчас я являюсь преподавателем воскресной школы при храме Димитрия Солунского (на Плехановском посаде, 74). На сегодняшний день у нас 9 учеников. Учитывая, что здесь никогда не было воскресной школы для детей, и мы с настоятелем храма о. Александром Николаевым  и матушкой Натальей создаем ее с нуля, то это для четырех занятий очень неплохо.

Конечно же, детей со временем будет больше, и мы с радостью примем к себе детей от 4 до 14 лет. В прошлом ко мне в воскресную школу при другом храме ходило 26 человек. Дети стараются, и очень интересно наблюдать, как они с усердием, а иногда испуганными глазами, пытаются дать детские ответы на мои далеко недетские вопросы. Точно могу сказать, что все ждут заключительную часть занятия, где мы закрепляем пройденный материал, что-то творя и создавая своими руками. Уходят все довольные и счастливые, а главное – со знанием!

- Каковы ваши дальнейшие педагогические планы?

- Я планирую нести послушание преподавателя воскресной школы, продолжать участвовать с детьми в детских конкурсах, делиться с ними своими знаниями, обогатить свой конкурсный материал новыми наработками, со временем хотелось бы расширить воскресную школу, а там, как Бог даст.

Кроме того, на базе храма я в формате онлайн в социальной сети «ВКонтакте» в группе храма Димитрия Солунского читаю курс лекций «Православие и христианство в мировой литературе» (как продолжение и расширение прошлогоднего курса) и хочу продолжить заниматься этим делом. Планирую их читать на ютуб-канале нашего храма, но для этого нам надо собрать подписчиков. Конечно, самой хочется развиваться как педагогу воскресной школы и возрастать в духовном плане.

Беседовала Елена Никитина

Теги: #конкурс #школа #церковь #педагогика
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
17.11.2020, 11:130 Победитель конкурса «За нравственный подвиг учителя»: Педагог – это умение слушать и быть честным 17.11.2020, 10:020 Живая традиция красоты: преподаватель Московской духовной академии о выставке церковного искусства в Пскове 16.11.2020, 10:550 Новая серия проекта «Несвятые святые. Наши дни» появилась в Сети. ВИДЕО 13.11.2020, 09:340 Истории храма Иоанна Богослова посвятят встречу в Пскове
13.11.2020, 06:570 В Пскове наградили победителя регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя» 12.11.2020, 10:560 «Монахини»: издательство «Вольный странник» выпустило новинку 12.11.2020, 10:041 Псковичей приглашают в паломническую поездку в Никандрову пустынь 11.11.2020, 17:090 Больше музыки 
11.11.2020, 16:300 У храма Александра Невского в Пскове освятили новый поклонный крест 11.11.2020, 15:564 Благотворительная раздача хлеба нуждающимся пройдет в Пскове 11.11.2020, 08:380 Престольный праздник отметит храм Космы и Дамиана с Гремячей горы 10.11.2020, 16:540 Душевные концерты: в регионе прошли выступления хора Псково-Печерского монастыря
09.11.2020, 19:570 Об иконостасе Троицкого собора расскажут в рамках «Вечеров на Печерском подворье» 05.11.2020, 16:310 Псковская молодежь создала ролик о храме из списка ЮНЕСКО. ВИДЕО 05.11.2020, 11:100 Храм Димитрия Солунского приглашает псковичей на престольный праздник 04.11.2020, 18:230 12 юных псковичей стали победителями регионального этапа конкурса  «Красота Божьего мира»
04.11.2020, 16:010 Беседы при храме Александра Невского переходят в онлайн-режим 04.11.2020, 12:310 Псков в Петербурге: Андрей Лебедев рассказал о своих работах на выставке «Собор церковного искусства» 04.11.2020, 08:500 Православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери 03.11.2020, 23:151 Митрополит Тихон прокомментировал слухи о скором переводе в Санкт-Петербург
03.11.2020, 14:240 «Словарь иконописца» представят псковичам в рамках «Ночи искусств» 03.11.2020, 11:370 Осенняя распродажа: подборка новинок от издательства «Вольный странник» 30.10.2020, 20:088 Митрополит Тихон позвонил Братчикову с вопросом, будут ли 16-этажные дома на месте стадиона «Электрон» 30.10.2020, 19:210 Организовать постоянную выставку-продажу псковского церковного искусства предложил митрополит Тихон
30.10.2020, 11:390 Митрополит Тихон посетит форум церковного искусства в Пскове 30.10.2020, 08:520 Псковские музыканты проведут онлайн-концерт «Антихеллоуин» 31 октября 29.10.2020, 19:370 Фильм-проповедь: в Пскове и Печорах организован показ уникальной кинокартины 29.10.2020, 13:370 В Печорах продлили выставку, посвященную старцу Иоанну (Крестьянкину)
29.10.2020, 11:440 В псковском морском храме возобновляются регулярные богослужения 29.10.2020, 10:140 Панихиду по жертвам советских репрессий отслужат в Пскове 30 октября 29.10.2020, 09:250 Митрополит Тихон принял участие в заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству 29.10.2020, 07:020 Псковичам расскажут о чудотворном образе Богородицы, хранящемся в Троицком соборе
28.10.2020, 15:260 В Пскове возобновляются встречи, на которых можно задать «неудобные вопросы священнику» 28.10.2020, 13:190 Схимонахиня Снетогорского монастыря стала героиней новой серии проекта «Несвятые святые. Наши дни». ВИДЕО 27.10.2020, 17:030 Финалисты конкурса «Лидеры России. Политика» встретились с митрополитом Тихоном 27.10.2020, 12:020 В кинотеатре «Победа» покажут фильм о старце афонского монастыря
27.10.2020, 11:232 Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря даст бесплатные концерты 27.10.2020, 11:100 Псковичей приглашают на престольный праздник в Доможирку 26.10.2020, 15:520 Форум иконописцев состоится в рамках проекта «Собор церковного искусства» в Пскове 26.10.2020, 11:570 В Печорах состоится повторный показ фильма о буднях древнего монастыря
26.10.2020, 10:510 Рясу Иоанна Кронштадтского вынесут из алтаря храма Александра Невского для поклонения 24.10.2020, 18:230 Наш Невский: как Псков начал отмечать 800-летие легендарного князя 24.10.2020, 10:000 Сегодня исполняется пять лет архиерейской хиротонии митрополита Тихона 23.10.2020, 22:270 Древлехранитель Псковской епархии принял участие в конференции, посвященной объектам культурного наследия
21.10.2020, 23:020 Митрополит Тихон принял участие в заседании по подготовке 800-летия Александра Невского 21.10.2020, 09:020 Ночная литургия для молодежи пройдет в Троицком соборе 21.10.2020, 07:340 Об архитектуре храма Александра Невского расскажут псковичам 20.10.2020, 21:341 Митрополит Тихон прокомментировал совершение «старообрядческой» литургии
20.10.2020, 12:531 Службу помощи нуждающимся создали при подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове 20.10.2020, 12:010 Епархия приглашает пожилых псковичей стать участниками проекта «Нет лет…» 20.10.2020, 07:300 Сегодня празднуется память иконы Божией Матери «Умиление» Псково-Печерской 19.10.2020, 23:190 Проект «Несвятые святые – наши дни» опубликовал онлайн-экскурсию по кельям печерских старцев. ВИДЕО
16.10.2020, 22:350 «Мы находимся перед "ящиком Пандоры"»: митрополит Тихон о новейших биотехнологиях 16.10.2020, 21:250 Митрополит Тихон сделал прививку от COVID-19 15.10.2020, 23:132 В Пскове на выставке церковного искусства представлена редкая книга ручной работы 15.10.2020, 15:020 Псковичей приглашают на онлайн-лекции «Православие и христианство в мировой литературе»
15.10.2020, 09:370 Архиерейскую литургию древнерусским чином совершил митрополит Тихон в Пскове 15.10.2020, 09:340 Псковская школа: что увидели первые гости выставки современного церковного искусства в Палатах Постниковых 14.10.2020, 16:310 «Покровский торг» в Пскове отменили в связи с карантинными ограничениями 14.10.2020, 14:010 Ольга Любимова приняла участие в открытии выставки современного церковного искусства
14.10.2020, 08:340 Православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы 13.10.2020, 16:440 Художник Дмитрий Яблочкин: Псковская икона остается для нас тайной 13.10.2020, 09:140 О старейшем священнике Псковской епархии рассказал проект «Несвятые святые – наши дни». ВИДЕО 12.10.2020, 13:090 О судьбе псковских погостских храмов расскажут на Александро-Невских беседах
12.10.2020, 12:480 В храме Димитрия Солунского в Пскове возобновляются регулярные богослужения 11.10.2020, 21:400 В псковском храме возрождается единоверческий приход и богослужения древнерусским чином 11.10.2020, 17:060 Иконы Дмитрия Донского и Довмонта Псковского переданы Псково-Печерскому монастырю 09.10.2020, 20:220 Англоязычная страница Псково-Печерского монастыря появилась в Инстаграм
09.10.2020, 15:050 Считавшаяся утерянной картина Рериха «Печоры. Вход в монастырь» выставлена на торги в Лондоне 09.10.2020, 10:322 Головокружительный Псков с крыши Троицкого собора. ФОТО 09.10.2020, 09:290 День памяти патриарха-уроженца Псковской области отмечают сегодня православные 08.10.2020, 14:020 В Пскове средства от продажи 15-килограммового пирога пойдут на помощь девочке с редким заболеванием
08.10.2020, 11:420 Неодноразовое чтение 07.10.2020, 19:450 Александр Голышев: «Собор церковного искусства» откроет яркие страницы псковской культуры 07.10.2020, 07:510 Праздник Мирожской иконы Божьей матери отмечается 7 октября 06.10.2020, 16:090 Новая серия проекта «Несвятые святые - наши дни» посвящена настоятелю Святогорского монастыря. ВИДЕО
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru