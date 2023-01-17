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Церковь негативно относится к гаданиям в период святок, сообщил псковский священник

Церковь негативно относится к гаданиям в период святок. Об этом рассказал настоятель храма святой великомученицы Варвары в Пскове, кандидат богословия, священник Антоний Афанасьев в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Все эти гадания связаны с обращением к нечистой силе, но церковь какого-то послабления на запрет к обращениям подобного рода на период святок, период между Рождеством и Крещением, не дает. И, естественно, отношение у церкви к этому отрицательное», – рассказал Антоний Афанасьев.

Он добавил, что есть свидетельства о людях, которые пытаются «совместить несовместимое», на святках они обращались к гаданию, понимая, что это плохо, и на Крещение предавались «ледяному омовению», считая, что это избавит их от ответственности перед богом и церковью.