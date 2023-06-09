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Митрополит Тихон обратился к верующим в воскресенье недели всех святых

Митрополит Псковский и Порховский Тихон обратился к собравшимся в Троицком соборе Пскова в воскресенье, 18 июня. Фрагмент слова владыки и видеозапись обращения опубликованы на странице Псково-Печерского монастыря в соцсетях.

«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Хочу сейчас процитировать один документ: «В наше скорбное время, когда единая Русь стала разорванной, когда нашим грешным поколением попраны плоды подвигов святых, трудившихся в пещерах Киева и в Москве, и в Фиваиде севера, и в западной России над созданием единой Русской Православной Церкви, представлялось бы благовременным восстановить праздник всех святых, в земле Русской, да напоминает он и нашим отторженным братьям из рода в род о единой Православной Русской Церкви, и да будет он малой данью нашего грешного поколения и малым искуплением нашего греха». Эти слова были написаны в 1918 году. Та же ситуация, то же в Русской земле отступление от веры, отступление от заповедей наших отцов, та же раздробленность…» - сказал владыка.