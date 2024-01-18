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Михаил Ведерников: Вера объединяет и вдохновляет миллионы россиян

Всех православных христиан с Днем Крещения Руси поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Святой князь Владимир Святославович внёс колоссальный вклад в становление и развитие нашей государственности. Под влиянием православной веры, которую он принес на русскую землю, славянские племена стали объединяться в единое государство. И сегодня вера объединяет и вдохновляет миллионы россиян, дарит нам веру в справедливость и победу добра над злом», - написал Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Глава региона пожелал верующим псковичам и их близким счастья, добра и благополучия.