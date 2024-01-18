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С Успением Пресвятой Богородицы поздравил псковичей Михаил Ведерников

С Успением Пресвятой Богородицы поздравил псковичей губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Поздравляю всех православных христиан с праздником Успения Пресвятой Богородицы! Это особенный праздник для Псковской земли и для Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Каждый год в этот день тысячи верующих, паломников и гостей со всей России приезжают в Печоры, чтобы принять участие в торжествах, попросить Матерь Божию о помощи и заступничестве. С праздником, дорогие друзья! Пусть Пресвятая Богородица хранит наши семьи от бед и напастей», - написал губернатор.

Напомним, праздничные богослужения, приуроченные к престольному празднику монастыря - Успению Пресвятой Богородицы, проходят в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре с 27 по 29 августа.