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«Пастырь»: Перенесение из Мальты части Креста Господня. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Пастырь», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 25 октября.

В новом выпуске священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова, рассказал о важном для Русской православной церкви и российского государства событии, которое свершилось 225 лет назад — о перенесении из Мальты части Креста Господня. Повтор программы сегодня в 18.39.

Напомним, «Пастырь» - программа, в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.