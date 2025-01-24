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Митрополит Тихон прокомментировал третье покушение на его жизнь

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) в эфире телеканала «Крым 24» прокомментировал третье покушение на его жизнь. По словам владыки, в связи со случившимся он находится под государственной охраной.

Фото: митрополит Тихон (Шевкунов) / «ВКонтакте»

«Уже было третье покушение. Но что сделаешь? Приходится. Уже государство заботится. Тоже не от хорошей жизни, поверьте. Казённая машина меня возит. Конечно, это не огромное счастье», — сказал митрополит Тихон.

Владыка подчеркнул, что наличие охраны — не его выбор, а вынужденная мера.

Глава Крымской митрополии Русской Православной Церкви выразил искреннюю благодарность всем, кто обеспечивает его безопасность.

Напомним, утром 28 февраля ФСБ распространила информацию о предотвращении теракта в отношении митрополита Крымского и Симферопольского Тихона (Шевкунова). Владыка - Почетный гражданин Псковской области, автор книги «Несвятые святые» о насельниках Печерского монастыря, где сам подвизался в молодости, да и нынешний свой сан получил после назначения в Псков, когда в мае 2018 года стал митрополитом Псковским и Порховским после игуменства в Сретенском монастыре в Москве. Там его и планировали взорвать. Свой след террористы оставили и в Пскове.