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Митрополит Матфей: Церковь объединяет людей в молитвенном общении

Современная церковь является местом, где люди даже противоположных политических взглядов могут объединиться в молитвенном общении. Таким мнением поделился митрополит Псковский и Порховский Матфей в эфире программы «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Хочется сказать о роли церкви вообще в целом в нашем государстве. Ни для кого не секрет, что сейчас много вызовов, которые общество разделяет: разные политические взгляды, разный взгляд на исторические события. Люди разделены, каждый в своей сфере деятельности, а церковь — это то место, где люди соединяются в молитвенном общении. Люди разных политических взглядов и профессий приходят в храм, чтобы объединиться, принести Богу покаяние, чтобы соединиться за единой чашей в таинстве причащения», - отметил митрополит.

Он подчеркнул, что это объединение хорошо прослеживается на примере церковной общины.

«Это хорошо видно на примере общины. Люди, живя в одном доме, узнают друг друга в стенах храма. Храм — это, прежде всего, место соединения человеческих душ в единый церковный организм посредством общения через таинства в единый церковный организм — тело Христово», - сказал владыка.