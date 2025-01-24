Митрополит Матфей: Церковь объединяет людей в молитвенном общении

Современная церковь является местом, где люди даже противоположных политических взглядов могут объединиться в молитвенном общении. Таким мнением поделился митрополит Псковский и Порховский Матфей в эфире программы «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM).
Он подчеркнул, что это объединение хорошо прослеживается на примере церковной общины.
«Это хорошо видно на примере общины. Люди, живя в одном доме, узнают друг друга в стенах храма. Храм — это, прежде всего, место соединения человеческих душ в единый церковный организм посредством общения через таинства в единый церковный организм — тело Христово», - сказал владыка.