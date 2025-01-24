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Митрополит Матфей: Епархия старается создавать положительный контент

Псковская епархия прикладывает усилия для создания положительного контента для людей, показывая свою современность. Об этом рассказал митрополит Псковский и Порховский Матфей в эфире программы «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Мы стараемся создавать положительный контент и за счет этого объяснять людям, что мы такие же современные люди, просто мы еще живем с Христом», - сказал митрополит.

Он подчеркнул, что в связи с этим епархия не может себе позволить использовать ложь и провокации.

«Мы не можем наряду с нашими противниками использовать ложь. Она быстро разлетается, она распространяется также быстро, как круги на воде от брошенного камня. Мы не можем себе этого позволить. Поэтому наша информация может быть не такая актуальная, как кровь, слезы и страдания людей, которые распространяют низкопробные журналисты. Скандалы, которые стали популярны, сложно потом опровергнуть», - добавил владыка Матфей.

Ранее сообщалось, что видеопоздравление псковского духовенства, исполнившего песню «День Победы» к 9 мая, разлетелось по всему миру.