Церковь / Из первых уст

«Пастырь»: Праздник Святой Троицы. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Пастырь», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 6 июня.

В новом выпуске священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова, рассказал о празднике Святой Троицы, который будет совершаться буквально на днях, в восьмое воскресенье после Пасхи.

Напомним, «Пастырь» — программа, в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.