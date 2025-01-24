Церковь / Из первых уст

«Пастырь. Защитники Отечества»: Военный священник, пожелавший остаться неизвестным. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Пастырь», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 5 сентября. Новый выпуск будет необычным, потому что его героем станет военный священник, пожелавший остаться неизвестным. Батюшка работает в зоне СВО и в целях безопасности не афиширует свое имя в публичном пространстве.

О буднях псковского военного священника, специфике его работы в зоне СВО и реальных случаях из жизни расскажет настоятель храма Успения Божьей Матери с Пароменья города Пскова, руководитель Псковского епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Алексей Воронюк.

Повтор в 18.18.

Специальный проект «Пастырь. Защитники Отечества» реализуется при поддержке правительства Псковской области и Псковской епархии. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне радиослушатели смогут больше узнать о героях разных времен, чьи подвиги и жизнь связаны с Псковской областью и Русской православной церковью.