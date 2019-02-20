Культура

В Изборском музее-заповеднике появится современный выставочный зал

В Изборском музее-заповеднике в рамках сотрудничества Псковской области и ПАО «Транснефть» будет построен современный выставочный зал. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Договор на строительство уже подписан, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников по итогам рабочей встречи с вице-президентом нефтепроводной компании Михаилом Маргеловым, которая состоялась в четверг, 28 февраля, в Москве. Планируется, что комплекс будет открыт в конце этого - начале следующего года. Первые 30 млн рублей на начало работ поступят в ближайшее время, в общей сложности компания планируется направить на строительство объекта 50 млн рублей.

По проекту выставочный комплекс будет состоять из блоков одноэтажных помещений, которые гармонично впишутся в историческую застройку Изборска. Внутреннее экспозиционное пространство можно будет легко трансформировать в зависимости от масштаба и направления выставки. В прошлом году при поддержке Транснефти были завершены проектно-изыскательные работы, и проект получил положительное заключение госэкспертизы.

В рамках рабочей встречи Михаил Ведерников и Михаил Маргелов обсудили также детали передачи восьмиэтажного здания ООО «Транснефть - Балтика» в Великих Луках в муниципальную собственность для создания детского технопарка «Кванториум» и договорились о том, что холдинг возьмет на себя ряд ремонтных работ, которые помогут быстрее запустить учреждение дополнительного образования в работу.

Кроме того, речь шла и о взаимодействии по подготовке и проведению экономического ганзейского форума, который пройдет в рамках 39-х Ганзейских дней нового времени в Пскове. ПАО «Транснефть» - один из основных партнеров крупного международного события.

«Наше сотрудничество с компанией „Транснефть“ развивается, уже скоро мы подпишем двустороннее соглашение о долгосрочном партнерстве и взаимодействии», - сказал Михаил Ведерников.