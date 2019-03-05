Культура

Опубликована книга, рассказывающая о боях в 1944 году в Острове и Пскове

Опубликована книгу псковского автора Бирюка Сергея «Битва за Псков. Март 1944». Как стало известно Псковской Ленте Новостей, книга посвящена наступлению Ленинградского фронта в марте 1944 года с целью освобождения Пскова. Автором использованы советские и немецкие документальные источники, а также опубликованные работы по боевому пути советских и немецких дивизий.

Являющаяся завершающим этапом Ленинградско-Новгородской операции Псковская наступательная операция длилась с 9 марта по 15 апреля 1944 года и осталась в тени титанических сражений. Работы по истории Псковской операции просто отсутствуют, в лучшем случае боям у Острова и Пскова в марте-апреле 1944 года уделяется несколько абзацев.

Книга Сергея Бирюка – первая попытка в отечественной и историографии приподнять завесу тайны над боями начала марта 1944 года в районе Острова и Пскова.