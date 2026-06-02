В музее-усадьбе народа сето в Печорском округе открылись «Этнокультурные мастерские»

«Этнокультурные мастерские» открылись в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского округа 1 июня, в день празднования Духова дня, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

В торжественной церемонии приняли участие директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская, настоятель Никольского собора Изборской крепости отец Димитрий, начальник отдела «Музей-усадьба народа сето» и председатель Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа сето» Хелью Маяк. Также мероприятие посетили учащиеся Новоизборской школы, сотрудники музея-заповедника и другие гости.

Музейный фольклорный ансамбль «Каарахельбе», ученики Новоизборской школы и заведующая сектором исторических программ и фестивалей Анастасия Попова выступили на открытии с концертной программой.

 

«Этнокультурные мастерские», посвящённые Году единства народов России, будут работать в течение трёх недель июня. Для учащихся Лингвистической гимназии города Печоры, Изборского лицея, Паниковской и Новоизборской школ организаторы проведут музейно-образовательные занятия, экскурсии и мастер-классы. В рамках программы ребята познакомятся с культурными традициями, языком, фольклором и блюдами национальной кухни народа сето.

