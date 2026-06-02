Международный фестиваль «На том стоим» пройдет с 10 по 14 июня в Псковской области

Международный фестиваль «На том стоим» пройдет с 10 по 14 июня в Псковском музее-заповеднике, а также на других площадках области в поддержку российской истории и культуры. Девиз форума в этом году «Служение России — смысл и образ жизни», сообщили в пресс-службе музея.

В Картинной галерее Псковского музея-заповедника состоятся торжественное открытие форума и концерт исполнителей из Италии и Китая, а также пройдет пресс-конференция с участием представителей зарубежных гостей, руководства Псковской области и команды организаторов. В завершение форума в Покровской башне запланирован масштабный концерт российских и зарубежных артистов. Как и в прежние годы, в культурной и деловой программах форума выступят российские и зарубежные гости — историки, философы и общественно-политические эксперты, музыканты и деятели культуры.

Жители и гости Пскова и городов Псковской области смогут посетить концерты классической, этнической и эстрадной музыки в исполнении выдающихся музыкантов и исполнителей из России, Италии, Шотландии, Уэльса, Индии, Китая. На полях форума пройдут: научная конференция и дискуссии по теме «Русофобия — новая идеология Запада XXI века» с выступлениями экспертов в сфере истории, политики, общества и культуры из России, Великобритании, Ирландии, Канады, Китая, Сербии, Швейцарии, Чехии, Японии и других стран, открытое заседание Зиновьевского клуба с темой «Россия и Запад в XXI веке — война или мир», а также молодежный круглый стол «Роль молодежи в формировании смыслов и образа России XXI века» с участием зарубежных гостей форума.



Международный форум в поддержку российской истории и культуры «На том стоим» проходит при содействии правительства Псковской области, губернатора Михаила Ведерникова и министерства культуры Псковской области. Организатором форума выступает Фонд развития международных общественных и культурных коммуникаций «На том стоим».