Хор а капелла и кантата московского композитора прозвучат в псковской филармонии в День памяти и скорби

22 июня — День памяти и скорби. В этот особенный день «Псковский камерный хор» приглашает на уникальную концертную программу в Псковской областной филармонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Гостей ждет специально созданные обработки для хора а капелла — редко исполняемые и несправедливо забытые песни о Великой Отечественной войне. Помимо этого, состоится премьера кантаты московского композитора Алексея Ларина «Солдатские песни». По словам организаторов, это сочинение пронизано силой истинно русского духа и отражает современный взгляд художника на события истории нашего Отечества.

За дирижерским пультом — лауреат всероссийских и международных конкурсов, дирижер и композитор, выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных и Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского‑Корсакова Сергей Кузнецов.