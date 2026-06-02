Презентация книги писателя Андрея Канавщикова «Лики СВО» прошла в Великих Луках

В Великих Луках состоялась общественная презентация книги великолукского писателя, журналиста и поэта Андрея Канавщикова «Лики СВО», посвящённой участникам специальной военной операции, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото здесь и далее: А. Воробьев

Мероприятие объединило семьи участников СВО, представителей общественных организаций, образовательных учреждений, молодёжных движений, ветеранского сообщества, духовенства, волонтёров, работников культуры и жителей города.

С приветственными словами к участникам встречи обратились депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Козловский, глава Администрации города Великие Луки Андрей Беляев, депутаты Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина. Особое место в программе заняли выступления отца Романа (Донца) и матери погибшего в зоне специальной военной операции великолучанина Татьяны Щеблыкиной.

Книга «Лики СВО» стала живым свидетельством времени, рассказом о человеческих судьбах, мужестве, стойкости и любви к Родине. В издание вошли очерки о бойцах специальной военной операции, стихи и истории людей, чьи жизни оказались неразрывно связаны с защитой интересов страны. Среди героев книги — жители различных регионов России, в том числе Псковской области.

Выступая перед участниками мероприятия, Александр Козловский отметил важность сохранения памяти о героях нашего времени и передачи этой памяти будущим поколениям. Он подчеркнул, что такие книги помогают сохранить правду о событиях и людях, проявивших мужество и самоотверженность.

Первая презентация книги состоялась в январе 2026 года. Тогда автор издал всего 45 экземпляров на собственные средства. Однако книга получила широкий общественный отклик и поддержку семей участников специальной военной операции.

Важным этапом в судьбе издания стала встреча Александра Козловского с матерями и жёнами участников СВО. Во время общения вдова участника специальной военной операции Оксана Шутренкова выступила с предложением увеличить тираж книги, чтобы она стала доступна семьям участников СВО, библиотекам, школам, колледжам, вузам и музеям.

Эта инициатива была поддержана Александром Козловским, фондом «Земляки» и партийным проектом «Историческая память». Благодаря совместным усилиям книга была переиздана дополнительным тиражом в 500 экземпляров.

В завершение презентации экземпляры книги «Лики СВО» были вручены семьям участников специальной военной операции, а также представителям образовательных учреждений, библиотек, музеев и общественных организаций города.

 

Завершилось мероприятие церемонией награждения победителей и призёров многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». В Псковской области проект реализуется совместно с партией «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией». Среди награждённых — школьники из Великих Лук, показавшие высокие результаты в интеллектуальных состязаниях.

