Культура

Бывшему замминистру Минкульта России предъявили обвинение в организации преступного сообщества

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в организации преступного сообщества бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову, арестованному по делу о мошенничестве на 450 млн рублей при строительстве новых корпусов Эрмитажа. Об этом ТАСС сообщил источник.

Иточник: ТАСС

«Вчера Пирумову было предъявлено обвинение по статье 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества")», - сказал он.

Собеседник агентства пояснил, что связывает это с невозможностью доказать вменяемое следствием мошенничество и необходимостью держать Пирумова под стражей. «Предельные сроки содержания под стражей по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) истекают, но, предъявив обвинение по ст. 210 УК РФ, можно еще на полгода продлевать срок ареста», - пояснил источник.

По версии следствия, в ОПС входил руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников и бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо.

Срок ареста Пирумова был продлен до 17 апреля. Мазо находится в международном розыске и заочно арестован.

Напомним, по данным следствия, Пирумов, Мазо и Колесников организовали заключение госконтракта без реального намерения его исполнить. При этом большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации. Эрмитаж в рамках уголовного дела заявил иск о компенсации более 856 млн рублей.

Это второе уголовное дело в отношении Пирумова. Ранее он был осужден на 1,5 года колонии по делу о хищении, но был отпущен в зале суда в связи с тем, что суд учел срок его нахождения в СИЗО в период расследования дела. Установлено, что в 2012 году Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты, предоставляя недостоверную информацию и завышая стоимость услуг на выполнение реставрационных работ. В деле фигурировали семь эпизодов хищения средств, выделенных на реставрационные работы в Москве, Пскове, Калуге, Тамбове и Калининграде.