Культура

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры начнутся с научно-практической конференции

С 6 по 9 июня Псковская область будет отмечать 220 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. По традиции в эти дни во всех районах области пройдут мероприятия, посвященные поэту: конференции, круглые столы, выставки, открытые чтения. В юбилейный год пушкинские дни станут еще более насыщенными и яркими, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Праздник начнется в день рождения А. С. Пушкина, 6 июня, возложением цветов к памятнику поэту в Пскове. В этот же день в Пушкинских Горах начнет работу научно-практическая конференция «Размышляя над пушкинским словом: крестьянские образы, мотивы и духовно-нравственные ценности в творчестве Пушкина». В полдень на могиле поэта в Святогорском монастыре состоится лития.

В 14.00 в музее-заповеднике «Михайловское» откроется выставка из фондов Пушкинского заповедника и литературного музея Пушкинского Дома «Пушкинские юбилеи».

Основной день празднеств намечен на субботу, 8 июня. Традиционно утром состоится лития на могиле Пушкина. В сельце Михайловском, на поэтической поляне с 11.00 до 21.00 развернутся тематические площадки: почтовый городок, литературно-поэтическая, музыкальная, фольклорная зоны, книжный форум, пленэр, лагерь реконструкторов, ярмарка умельцев и мастеров, выставочное пространство, площадка «Ленфильма», обжорные ряды.

Ожидается большое количество именитых участников, сюрпризов и подарков.

Добавим, что по предложению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и митрополита Псковского и Порховского Тихона Всероссийский пушкинский праздник поэзии переименован в Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Художественный руководитель проекта - Заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда. На подготовку и проведение мероприятия из областного бюджета выделено 5 млн рублей. Партнером праздника выступает ПАО «Сбербанк».