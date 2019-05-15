Культура

Экскурсия по Псковскому музею-заповеднику вошла в тройку лучших в России

Музей Победы подвел итоги всероссийского конкурса «Лучшая экскурсия о Великой Отечественной войне». Так, экскурсия «Война от первого лица» по Псковскому музею-заповеднику заняла второе место.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, экскурсоводы из Пскова - Надежда Смирнова, Михаил Кузьмин и Ольга Богатырева - рассказали о боях в своих регионах и о воевавших земляках. Финалисты старались заинтересовать юных слушателей событиями далеких военных лет с помощью небольших театрализованных представлений, а чтобы максимально воссоздать атмосферу эпохи, экскурсоводы были одеты в форму красноармейцев и костюмы времен 1940-х годов.

Творческое состязание проводилось в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы. В профессиональном конкурсе участвовали экскурсоводы федеральных, региональных, городских и школьных музеев из десятков регионов России. Жюри оценивало содержание и глубину раскрытия темы, интерактивность и оригинальность подачи материала, профессиональное мастерство при работе с детьми и молодежью по теме Великой Отечественной войны.

Добавим, первое место в конкурсе присуждено «Интерактивной экскурсии» Республиканского музея Боевой Славы (Башкортостан), экскурсовод Алсу Габбасова. Третье место присуждено ролевой реконструкции «Ожившая экспозиция» Белгородского музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление».