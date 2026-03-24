 
Культура

Каждый четвертый пскович ходит в библиотеку — Людмила Слабченко

Около 25% жителей Пскова пользуются услугами библиотек города, об этом сообщила директор Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко в пресс-центре ПЛН и ПЛН FM. 

Гостья студии уточнила, что в городе с населением около 200 тысяч человек библиотеки регулярно посещают порядка 50 тысяч читателей. «Если говорить, ходят ли люди в библиотеку, нужно просто самому прийти и убедиться, что люди там есть, и их много, потому что это хорошая привычка», — отметила она.

По словам Людмилы Слабченко, в Пскове работают 11 библиотек, которые располагаются в разных районах города и охватывают значительную часть населения. Она подчеркнула, что современные библиотеки выполняют более широкие функции, чем просто выдача книг. «Библиотекарь — это аптекарь для души. А библиотека — аптека для души. Я считаю, что она намного больше, чем книговыдача. Библиотекарь — это не человек с гулькой и в очочках. Это всё давно уже прошло. Мы сильно изменились», — заявила она.

Директор Централизованной библиотечной системы Пскова также привела статистику работы учреждений. «Если я буду говорить статистику, 840 тысяч книг выдано, а фонд у нас — полмиллиона. И это чистая правда. Статистика у нас не врёт, потому что мы делаем паспорта мероприятий. И ещё у нас есть фотографии, если кто-то сомневается», — пояснила она.

В завершение гостья студии призвала жителей лично оценить работу библиотек. «Придите в библиотеку и удостоверитесь, что там много чего интересного есть», — сказала Людмила Слабченко.

