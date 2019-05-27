Культура

В Пскове торжественно открыли «лето книжное» в «мире безопасного интернета»

Праздник «Здравствуй, лето книжное» прошел на площадке перед библиотекой «Родник» им. С.А. Золотцева на улице Труда в Пскове. На торжественное открытие летних чтений были приглашены дошколята и ученики школ №№ 12, 20 и 21, которые проводят время в дневных школьных летних лагерях, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской библиотеке.

Музыкальную программу для них подготовили воспитанники детских творческих коллективов «Город детства» и «Талантика», а весёлые конкурсы и викторины - сотрудники Ценрализованной библиотечной системы Пскова совместно со специалистами и волонтерами Псковской областной общественной организации «Независимый социальный женский центр».

На празднике было организовано несколько игровых площадок: «Путешествие по сказке», «Литературный ринг», «Читаем, играем, рисуем», «Мой логотип», «Метание дисков», «Будь внимателен», «Сказочный сундук» и «Сказочные пазлы».

В рамках мероприятия волонтеры «Независимого социального женского центра» также провели акцию «Мир безопасного интернета». Они побеседовали с детьми о том, чем может быть полезен и опасен интернет, и вдобавок в игровой форме проверили, насколько школьники осведомлены об опасностях, которые таит Всемирная паутина.

Самые маленькие участники праздника потренировались в создании логотипа эффективного компьютерного антивируса, ребята постарше попробовали определить, какие действия в интернете могут привести к печальным последствиям.

Волонтеры, кроме того, станцевали для всех собравшихся специальный групповой танец, в котором каждое движение означало какое-нибудь виртуальное действие или результат, которые оно может повлечь.

Тем временем малыши соревновались в знании сказок и мультфильмов, складывали сказочные пазлы, отгадывали книжные загадки и получали сладкие призы за правильные ответы. А взрослые мотали на ус, что в библиотеках Пскова всё лето будут проходить разнообразные мероприятия для детей, чтобы за время каникул они могли не только как следует отдохнуть, но и набраться новых полезных знаний и навыков.

Все желающие также смогли сфотографироваться с ростовой куклой и подойти к «открытому микрофону», чтобы прочитать стихотворение или спеть песенку.