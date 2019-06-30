Культура

Псковские «Библиоигры» претендуют на победу в конкурсе «Ревизор-2019»

Интернет-проект муниципальных библиотек Пскова «Библиоигры» вышел в финал VII Открытого конкурса профессионального мастерства «Ревизор- 2019» в номинации «Лучшие проекты муниципальных библиотек по продвижению книги и чтения», координатором которой выступает Российская библиотечная ассоциация. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской библиотеке.

Проект Централизованной библиотечной системы Пскова заключается в том, что в течение всего 2019 года псковские библиотекари создают и публикуют на своем сайте увлекательную подборку онлайн-игр по книгам современных издательств «Антология» и «Аквилегия-М» (ежемесячно – по двум-трем книгам, которые имеются в городских библиотеках).

Интеллектуальные сетевые игры по книгам в форме викторин, кроссвордов, пазлов, филвордов, головоломок – это не только развлечение, но и эффективный способ знакомства с современными авторами и изданиями.

На сегодня в игротеке Централизованной библиотечной системы Пскова представлены задания по 18 книгам «Антологии» и «Аквилегии-М». Это 60 задачек, созданных с помощью интерактивных онлайн-сервисов.

Кроме того, читатели могут предлагать библиотекам свои библиоигры, придумывать собственные вопросы по книгам, писать отзывы на проект или присылать их в форме видеороликов, а также подключаться к проекту в качестве буктьюберов (ведущих собственного книжного канала в YouTube).

Видеопрезентацию проекта можно посмотреть здесь

Фотогалерею самых активных библиогеймеров можно посмотреть здесь

Проголосовать за псковских библиотекарей можно на сайте журнала «Книжная индустрия»

Победители конкурса будут объявлены на торжественной церемонии 3 сентября, накануне открытия XXXII Московской международной книжной выставки-ярмарки.