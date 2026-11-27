Государственный музей-заповедник Александра Пушкина «Михайловское» приглашает зрителей V Фестиваля анимации и литературы к участию в конкурсе видеороликов. Конкурс назвали «Пушкин. Михайловское. В кадре. Вы снимаете – мы дарим путешествие!». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, автор лучшей работы получит весомый приз — сертификат на сутки бесплатного проживания для двоих в гостевом доме рядом с мемориальной усадьбой поэта и бесплатное посещение дома-музея Пушкина в Михайловском.

В заповеднике пояснили, что на конкурс принимаются короткие — от 30 секунд до минуты — видео о V фестивале. Ролик нужно разместить на своей открытой странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Не забудьте отметить в посте официальное сообщество Пушкинского заповедника. Это обязательное условие, чтобы мы могли увидеть вашу работу и включить её в число конкурсантов», — говорится в сообщении службы информации музея.

Подробные условия нового творческого соревнования уже сегодня можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское» или в сообществе Пушкинского заповедника в социальной сети.

Напомним, что V Фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» откроется уже на следующей неделе, 4 ноября.