Культура

Выпущена книга-исследование великолукского краеведа Владимира Павлова о Сергее Эйзенштейне

В издательском центре ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» вышла книга-исследование великолукского краеведа Владимира Павлова «Сергей Эйзенштейн в Великих Луках и в Смоленске». Она посвящена начальному периоду становления творческой судьбы будущего великого кинорежиссера ХХ века, которая была связана с театральной деятельностью, сообщил Псковской Ленте Новостей автор книги.

Обложка новой книги

«Надо сказать, что полугодовое пребывание в Великих Луках - один из важнейших периодов в становлении Эйзенштейна - театрального деятеля», - высказывает мнение киновед, историк кино Владимир Забродин.

Автор книги считает, что при оценке личности, творческого наследия кинорежиссера в контексте связей их с Великими Луками, со Смоленском, с Псковом, со всей нашей страной, необходимо учитывать немаловажные факты биографии Эйзенштейна:

Во время своего полугодового пребывания в Великих Луках он служил в Красной Армии (всего в РККА в годы Гражданской войны Эйзенштейн прослужил два года).

В ноябре 1938 года на экраны СССР ( Великих Лук, Пскова, других городов и поселений СССР) вышел знаменитый исторический фильм «Александр Невский», который сыграл не малую роль в идеологической борьбе, мобилизации советского народа на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Действие фильма разворачивается на Псковщине. Недавно Министерство культуры РФ предложило администрации Псковской области план мероприятий к празднованию 800-летия князя Александра Невского (2021). Открытие памятной доски гению мирового кино в Великих Луках стало бы достойным началом этих мероприятий в Псковской области.

Среди многих самых высоких наград С.М Эйзенштейна (орден Ленина, две Сталинские премии 1-й степени, ...) есть и медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945») – он, его фильмы сражались на нашу Родину на идеологическом и трудовом фронтах с немецко-фашистскими захватчиками в 1941 – 1945 годах, приближая Великую Победу 9 мая.

Передача книги автором Великолукской центральной городской библиотеке имени М.И. Семевского.

«Надеюсь, что эта книга послужит хорошим, скромным памятником С.М. Эйзенштейну в год 121-летия со дня рождения кинорежиссёра, в год театра в России, в год 100-летия прибытия Сергея Михайловича в город Великие Луки (ноябрь 1919). Надеюсь, что прочитав её, неравнодушные великолучане и смоляне установят мемориальные доски в честь гения мирового и российского кино в своих городах», - сказал автор книги Владимир Павлов.