Выпущена книга-исследование великолукского краеведа Владимира Павлова о Сергее Эйзенштейне

В издательском центре ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» вышла книга-исследование великолукского краеведа Владимира Павлова «Сергей Эйзенштейн в Великих Луках и в Смоленске». Она посвящена начальному периоду становления творческой судьбы будущего великого кинорежиссера ХХ века, которая была связана с театральной деятельностью, сообщил Псковской Ленте Новостей автор книги.
«Надо сказать, что полугодовое пребывание в Великих Луках - один из важнейших периодов в становлении Эйзенштейна - театрального деятеля», - высказывает мнение киновед, историк кино Владимир Забродин.
Автор книги считает, что при оценке личности, творческого наследия кинорежиссера в контексте связей их с Великими Луками, со Смоленском, с Псковом, со всей нашей страной, необходимо учитывать немаловажные факты биографии Эйзенштейна:
«Надеюсь, что эта книга послужит хорошим, скромным памятником С.М. Эйзенштейну в год 121-летия со дня рождения кинорежиссёра, в год театра в России, в год 100-летия прибытия Сергея Михайловича в город Великие Луки (ноябрь 1919). Надеюсь, что прочитав её, неравнодушные великолучане и смоляне установят мемориальные доски в честь гения мирового и российского кино в своих городах», - сказал автор книги Владимир Павлов.