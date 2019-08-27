Культура

Организаторы «Дня скобаря» пожаловались не недостаточное финансирование

Фестиваль «День скобаря» мог бы перерасти в общегородской ремесленный праздник при наличии достойного финансирования. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение сегодня, 19 сентября, озвучили в Доме ремесел в рамках пресс-конференции, посвященной предстоящему мероприятию.

«В рамках мизерной суммы, которой располагали организаторы "Дня скобаря" в этом году, они попросту не могли позволить себе "излишества", например, приглашение кузнецов из других городов. У фестиваля попросту нет средств на их приезд и размещение. Мы не зарабатываем с этого праздника ничего. Чтобы праздник разрастался, приглашал гостей и становился общегородским, нужна не только наша заинтересованность, но и городских властей», - прокомментировали псковские кузнецы.