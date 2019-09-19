Культура

Региональный семинар «Норд-вест: библиотечные векторы» состоится в Пскове

Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина проводит 25 сентября региональный семинар «Норд-вест: библиотечные векторы», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В мероприятии примут участие руководители и специалисты муниципальных детских библиотек. Цель семинара — обсуждение актуальных направлений развития библиотечной работы с детской и подростковой аудиторией.

Основными темами для обсуждения станут: отечественные и международные тенденции библиотечного обслуживания детей; читательские проекты Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В. А. Каверина.

Кроме того, специалисты представят успешные и актуальные практики муниципальных библиотек Псковской области, методические издания в помощь работе с детьми, подростками и юношеством. С проектом программы семинара «Норд-вест» можно ознакомиться здесь

Особенностью семинара станет участие профессионалов библиотечного дела в творческой лаборатории для руководителей детского чтения в рамках Третьего Всероссийского литературного фестиваля «Книжная яблоня». Состоятся встречи с современными детскими писателями и педагогами: с детским писателем, поэтом, переводчиком, педагогом Наталией Волковой (г. Москва); руководителем проекта «Живые Лица: Навигатор по современной отечественной детской литературе», детским писателем, кандидатом филологических наук, старшим научным сотрудником ИМЛИ РАН Татьяной Беринг (Москва), сценаристом, режиссёром, продюсером, журналистом и педагогом Татьяной Мирошник (Москва).

Издательство «БерИнгА» и писатели-гости фестиваля представят на книжной ярмарке свои издания. Начало работы семинара в 10:00, в помещении библиотеки им. В. А. Каверина, по адресу: Сиреневый бульвар, 3.