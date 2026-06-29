Пушкинский заповедник и Великолукская епархия договорились о долгосрочном сотрудничестве

В Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское» сегодня, 29 июня, состоялось подписание соглашения между музеем и Великолукской епархией Русской православной церкви. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, документ подписали директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич и епископ Великолукский и Невельский Варнава (Снытко). В обсуждении соглашения участвовали настоятель Святогорского Свято-Успенского монастыря игумен Василий (Бурков), сотрудники учреждения культуры, представители духовенства.
Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»
Круг возможных совместных проектов при этом может быть как угодно широким — это фестивали, конференции и круглые столы, семинары и мастер-классы, выставки, конкурсы ораторского искусства и многое другое, подчеркнули в музее.