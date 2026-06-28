Стало известно расписание органных концертов в Печорах на июль

Стало известно расписание концертов органной и ансамблевой музыки на июль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

1 июня/среда/ 18:30

Дина Ихина, Денис Маханьков (орган, Печоры).

11 июля/суббота/16:30 и 12 июля/ воскресенье/ 16:00

Михаил Мищенко (орган, Санкт-Петербург), Никита Стрелков (кларнет, Санкт-Петербург).

18 июля/суббота/16:30 и19 июля/ воскресенье/ 16:00

Светлана Разрядова (орган, Ярославль).

25 июля /суббота/ 16:30

Тимофей Борисов (саксофон, Санкт-Петербург), Дина Ихина и Денис Маханьков (орган, Печоры).

26 июля/воскресенье/16:00 и 27 июля/понедельник/18:00

Александр Новосёлов (орган, Санкт-Петербург).

31 июля/пятница/18:00

Тимофей Борисов (саксофон, Санкт-Петербург), Дина Ихина и Денис Маханьков (орган, Печоры).

Концерты проходят в Печорах в Лютеранской церкви Святого Петра.