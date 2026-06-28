 
Культура

Традиционный библиотечный фестиваль «Книжная яблоня» пройдёт в Пскове в новом формате

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В Пскове с 23 по 27 сентября пройдёт традиционный библиотечный фестиваль «Книжная яблоня». В этом году мероприятие будет организовано в новом формате при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в централизованной библиотечной системе Пскова. 

Псковские библиотекари подготовили насыщенную программу для привлечения внимания подрастающего поколения к чтению. В рамках фестиваля будут работать пять интерактивных площадок: театральная, музыкальная, мультипликационная, иллюстрационная и музейная.

Помимо традиционной книжной выставки-ярмарки с участием ведущих издательств и книготорговых организаций, посетители смогут встретиться с современными детскими писателями. Среди участников — представители «Земляничного клуба» Алиса Стрельцова и Мария Колкер, а также авторы от издательств «Аквилегия-М» и «Рипол».

Студия создания комиксов «Эвлорин» организует встречи с лучшими российскими иллюстраторами, а артисты проекта «Город Муз» покажут, как книги превращаются в спектакли.

Сообщество иллюстраторов детской книги проведёт мастер-классы для юных художников при поддержке искусствоведа Сергея Чистобаева. Эксперты по детскому чтению подготовят специальные литературно-игровые кейсы для читателей разных возрастов.

Самые интересные события фестиваля будут транслироваться онлайн, чтобы в них могли поучаствовать жители других регионов России.

Организаторы фестиваля приглашают издательства детской литературы, книготорговые компании и фонды стать частью этого праздника книги.

Выставка-ярмарка печатной продукции пройдёт с 25 по 27 сентября 2026 года в историческом центре Пскова по адресу: площадь Ленина, дом 3, Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва.

Заявки на участие принимаются до 10 сентября 2026 года по электронной почте zam.razvitie@bibliopskov.ru.

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